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Земский Собор 04.11.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4 54 оценки

Стелс и сабли: представлен геймплейный трейлер приключенческого экшена "Земской собор" - спин-оффа "Смуты"

butcher69 butcher69

Российская студия Cyberia Nova представила геймплейный трейлер «Земского собора» — приключенческого экшена и спин-оффа игры «Смута». Главный герой — казак Кирша — мчится по оживлённым переулкам зимней Москвы, чтобы вернуть украденное оружие.

Игроку предстоит освоить новые стелс-механики: подкрадываться, отвлекать врагов, оглушать и метко применять метательные ножи. Но вскоре Киршу замечают, начинается динамичный бой: герой метко стреляет, парирует удары саблей и наносит мощные контрудары. В финале ролика — эффектный специальный удар, подчёркивающий боевой стиль персонажа.

Завершается видео QTE-сценой, в которой Кирша успешно противостоит холопу и открывает ворота. В демонстрационной версии отсутствуют эффекты крови — игра ориентирована на аудиторию 12+. При этом релизной версии вы сможете отключить возрастных ограничения.

154
121
Комментарии: 121
Ваш комментарий
FlimsyQazim

вот вы угораете, а ведь 1 ассасин не многим лучше по боевке был

50
нитгитлистер

так он вышел в 2007

34
hpi

Их бин больной?

12
BigusDickus

ну, вообще, лучше, хотя бы потому, что это первая игра с процедурной анимацией.

12
BigusDickus

это не геймплей, это гейплей

36
GleamingUngus

Толкают ворота весом в несколько сотен киллограмм как пушинку.
Ворота не имеет веса. Эти ворота обычно 2 человека толкают.
Сразу видно как не продуманы многие детали.
Дополнение клепается ради дополнения.
После кингдом кам 2 это всё выглядит халтурно, безидейно, без души.

Собралась толпа людей с лозунгом "За деньги - да" и выдвливают из себя шедевр.

26
нитгитлистер

откуда городским жителям (разрабам) знать такие мелочи как скользкий снег почему-то жидкая лужа при минусовой погоде тяжёлые ворота скрипучий снег и так далее... от них требую результата а не дотсоверности в конце концов

20
GleamingUngus нитгитлистер

Точно.
Надо отчитаться о результатах. На бумаге всё будет как надо. По договору отработано чётко.

Мне запомнился только 1 комментарий из обзовров : "игра делается не для геймеров. игра делается по заказу гос органов" (цитата не точная) из этого всё становится понятно.

Ну делают и делают. Типичная игра для игросервиса mail.ru

17
нитгитлистер GleamingUngus

скорее VK. им же надо хотиь какой-то успешный успех на глядущей выставке показать презентовать

1
Sakateka

гов..оконвейер уже не остановить

26
Пyшкин

Забавно выглядит ваша радость от обхаивания вашего же отечественного продукта.

К бабке не ходи - это закончится официально и с помпой. И вам резко начнёт нравиться всё своё.

Pgшник будущего c кайфом шпилящий в шмуту:

7
GleamingUngus Пyшкин

Назовите признаки "Отечественного продукта" интересно оценить это к смуте.

"Отечественные" продукты есть хорошие.

3
Комментарий удален
Кошачий комочек

Ждём!

25
Пользователь ВКонтакте

Шикааааарно🤩🙏🍻 Ждём!!! Надеюсь, что продолжение будет таким же убойным, как и предыдущая часть🙂 // Nvidia Power

25
J a r v i s

Чел байтит ))

3
Пользователь ВКонтакте

Лол)) // Jimmie Johnson

Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

👍🍻 // Nvidia Power

3
Axelerator 23

Как надоело и достало вся эта русское поделие для ноунеймов .

23
AlexFoRestor

Не "для" а "от" только

2
Oleg21143

Вот не надо у нас есть талантливые разработчики и хорошие игры смута конечно к ним не относится!

7
Extor Menoger Oleg21143

последние таланты были в 00 и то клепали по 100 игр для издателя алавар. А когда лавочку прикрыли убежали на запад клепать донатные помойки к плейриксу.

5
СССР2

Не, ну графика Анрил 5 конечно тащит игру! После Смуты (как по мне норм), начал играть в Tainted Grail The Fall of Avalon, после Смуты графика конечно такая себе. Но ниче, привык. Tainted Grail там конечно проработанный мир капец! Ну так ее сколько делали, там открытое бета-тестирование было 3 года! Я до сих пор уверен что со Смутой не все так однозначно! Дать бы талантливым разрабам 5 лет вместо 2, уверен вышла бы намного лучше! Судя Смуту-2 и делают 5 лет, а между ними в перерыве в 2 года Земский Собор. Для меня Смута останется в памяти как ламповая игра, во многом благодаря графике. Даже боевка интересней чем в Tainted Grail! Но Tainted Grail там конечно реально как польский Скайрим, ей бы графику Анрил-5, это были бы Слитки-6, или ничем не хуже будущего Ведьмак-4. Анрил все решает!

19
Oleg21143

Кроме картинки в этой игре нечего и нету гемплей такой себе нормальной прокачки нету лута нормального нету экономики нету мир мёртвый и не реагирует на действия игрока сюжет если судить по оригинальной смуте тоже крайне сомнительный книжка была интересней я в прошлом году трудно быть богом прошёл это куда интересней смуты было !

5
H-DS

А прикольно получилось) пусть продолжают развивать навыки, в нашей историй полно интересностей, по которым можно игры делать

17
Artur 81

дешевый бот не смеши

3
H-DS Artur 81

Не любишь нашу Историю?

1
Dimitriy S H-DS

Любит и я люблю. А вот недоигры нет.

2
North235

То есть, в стелсе, гг просто хлопает недругов по ушам и они теряют сознание? Ой, какое же позорище...

16
Borovik-rus

такое же вроде было в игре "Метро 2033"

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