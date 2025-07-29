Стелс и сабли: представлен геймплейный трейлер приключенческого экшена "Земской собор" - спин-оффа "Смуты"

Российская студия Cyberia Nova представила геймплейный трейлер «Земского собора» — приключенческого экшена и спин-оффа игры «Смута». Главный герой — казак Кирша — мчится по оживлённым переулкам зимней Москвы, чтобы вернуть украденное оружие.

Игроку предстоит освоить новые стелс-механики: подкрадываться, отвлекать врагов, оглушать и метко применять метательные ножи. Но вскоре Киршу замечают, начинается динамичный бой: герой метко стреляет, парирует удары саблей и наносит мощные контрудары. В финале ролика — эффектный специальный удар, подчёркивающий боевой стиль персонажа.

Завершается видео QTE-сценой, в которой Кирша успешно противостоит холопу и открывает ворота. В демонстрационной версии отсутствуют эффекты крови — игра ориентирована на аудиторию 12+. При этом релизной версии вы сможете отключить возрастных ограничения.