Стелс и сабли: представлен геймплейный трейлер приключенческого экшена "Земской собор" - спин-оффа "Смуты"

Российская студия Cyberia Nova представила геймплейный трейлер «Земского собора» — приключенческого экшена и спин-оффа игры «Смута». Главный герой — казак Кирша — мчится по оживлённым переулкам зимней Москвы, чтобы вернуть украденное оружие.
Игроку предстоит освоить новые стелс-механики: подкрадываться, отвлекать врагов, оглушать и метко применять метательные ножи. Но вскоре Киршу замечают, начинается динамичный бой: герой метко стреляет, парирует удары саблей и наносит мощные контрудары. В финале ролика — эффектный специальный удар, подчёркивающий боевой стиль персонажа.
Завершается видео QTE-сценой, в которой Кирша успешно противостоит холопу и открывает ворота. В демонстрационной версии отсутствуют эффекты крови — игра ориентирована на аудиторию 12+. При этом релизной версии вы сможете отключить возрастных ограничения.
вот вы угораете, а ведь 1 ассасин не многим лучше по боевке был
так он вышел в 2007
Их бин больной?
ну, вообще, лучше, хотя бы потому, что это первая игра с процедурной анимацией.
это не геймплей, это гейплей
Толкают ворота весом в несколько сотен киллограмм как пушинку.
Ворота не имеет веса. Эти ворота обычно 2 человека толкают.
Сразу видно как не продуманы многие детали.
Дополнение клепается ради дополнения.
После кингдом кам 2 это всё выглядит халтурно, безидейно, без души.
Собралась толпа людей с лозунгом "За деньги - да" и выдвливают из себя шедевр.
откуда городским жителям (разрабам) знать такие мелочи как скользкий снег почему-то жидкая лужа при минусовой погоде тяжёлые ворота скрипучий снег и так далее... от них требую результата а не дотсоверности в конце концов
Точно.
Надо отчитаться о результатах. На бумаге всё будет как надо. По договору отработано чётко.
Мне запомнился только 1 комментарий из обзовров : "игра делается не для геймеров. игра делается по заказу гос органов" (цитата не точная) из этого всё становится понятно.
Ну делают и делают. Типичная игра для игросервиса mail.ru
скорее VK. им же надо хотиь какой-то успешный успех на глядущей выставке показать презентовать
гов..оконвейер уже не остановить
Забавно выглядит ваша радость от обхаивания вашего же отечественного продукта.
К бабке не ходи - это закончится официально и с помпой. И вам резко начнёт нравиться всё своё.
Pgшник будущего c кайфом шпилящий в шмуту:
Назовите признаки "Отечественного продукта" интересно оценить это к смуте.
"Отечественные" продукты есть хорошие.
Ждём!
Шикааааарно🤩🙏🍻 Ждём!!! Надеюсь, что продолжение будет таким же убойным, как и предыдущая часть🙂 // Nvidia Power
Чел байтит ))
Лол)) // Jimmie Johnson
👍🍻 // Nvidia Power
Как надоело и достало вся эта русское поделие для ноунеймов .
Не "для" а "от" только
Вот не надо у нас есть талантливые разработчики и хорошие игры смута конечно к ним не относится!
последние таланты были в 00 и то клепали по 100 игр для издателя алавар. А когда лавочку прикрыли убежали на запад клепать донатные помойки к плейриксу.
Не, ну графика Анрил 5 конечно тащит игру! После Смуты (как по мне норм), начал играть в Tainted Grail The Fall of Avalon, после Смуты графика конечно такая себе. Но ниче, привык. Tainted Grail там конечно проработанный мир капец! Ну так ее сколько делали, там открытое бета-тестирование было 3 года! Я до сих пор уверен что со Смутой не все так однозначно! Дать бы талантливым разрабам 5 лет вместо 2, уверен вышла бы намного лучше! Судя Смуту-2 и делают 5 лет, а между ними в перерыве в 2 года Земский Собор. Для меня Смута останется в памяти как ламповая игра, во многом благодаря графике. Даже боевка интересней чем в Tainted Grail! Но Tainted Grail там конечно реально как польский Скайрим, ей бы графику Анрил-5, это были бы Слитки-6, или ничем не хуже будущего Ведьмак-4. Анрил все решает!
Кроме картинки в этой игре нечего и нету гемплей такой себе нормальной прокачки нету лута нормального нету экономики нету мир мёртвый и не реагирует на действия игрока сюжет если судить по оригинальной смуте тоже крайне сомнительный книжка была интересней я в прошлом году трудно быть богом прошёл это куда интересней смуты было !
А прикольно получилось) пусть продолжают развивать навыки, в нашей историй полно интересностей, по которым можно игры делать
дешевый бот не смеши
Не любишь нашу Историю?
Любит и я люблю. А вот недоигры нет.
То есть, в стелсе, гг просто хлопает недругов по ушам и они теряют сознание? Ой, какое же позорище...
такое же вроде было в игре "Метро 2033"