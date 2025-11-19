Студия Cyberia Nova ответила на критику Смуты и поделилась планами на игру про казаков

В недавнем интервью для передачи Киберинсайд игрового мира представители студии Cyberia Nova не только раскрыли подробности внутренней кухни, но и затронули болезненную тему реакции аудитории на их предыдущий релиз. Креативный директор Сергей Русских рассказал, что сейчас над проектами трудится распределенная команда из примерно шестидесяти человек, география которой простирается от Калининграда до Владивостока. Коллектив претерпел изменения, в частности, к работе присоединился новый геймдиректор, а сценарная группа пополнилась специалистами, имеющими опыт работы над крупными тайтлами вроде Atomic Heart.

Отдельное внимание в разговоре было уделено реакции студии на жесткую критику и хейт, с которыми столкнулась оригинальная Смута. Разработчики признали, что провели глубокую работу над ошибками, детально проанализировав огромный массив негативных пользовательских отзывов. Этот опыт не только привел к выпуску множества технических патчей и обновленной версии игры, но и кардинально изменил подход к производству новинки. Для Земского собора были организованы закрытые бета-тесты с участием профильных блогеров и выпущена публичная демоверсия, что позволило собрать обратную связь и отловить баги заранее. Креативный директор отметил, что психологически воспринимать массовое недовольство тяжело, однако команда старается относиться к критике профессионально, трансформируя негатив в опыт для улучшения качества продукта.

Значительная часть беседы коснулась технических решений. Разработчики признались, что изначально планировали отказаться от QTE-событий и мини-игр, однако после обновления руководящего состава эти механики вернули как изящное решение для вовлечения игрока. Также в студии внимательно прислушиваются к аудитории, которая предлагает перенести удачные находки из нового дополнения в оригинальную игру, и команда не исключает такой возможности в будущих обновлениях.

Наибольший интерес вызывают обсуждения будущих проектов. Внутри коллектива активно рассматривается идея создания игры, посвященной казачеству. По мнению разработчиков, в мировой индустрии широко представлены образы самураев и викингов, тогда как тема казаков остается недостаточно раскрытой. Команда вдохновлена этим историческим пластом и обсуждает концепцию, которая может отличаться от текущих игр студии меньшим упором на строгий историзм и возможным наличием многопользовательского режима.

Кроме того, Сергей Русских затронул тему состояния российской игровой индустрии. Он отметил, что говорить о полноценном AAA производстве в стране пока преждевременно из-за сложности процессов и финансовых ограничений, однако создание качественных проектов уровня AA уже стало реальностью. Студия также имеет амбиции по расширению своей вселенной в медиапространстве, включая выпуск комиксов и сериалов, но реализация этих планов зависит от доступных ресурсов.