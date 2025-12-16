"Земский собор" получил обновлённый интерфейс: разработчики рассказали о ключевых изменениях

Российская студия «Сайберия Нова» раскрыла детали обновлённой системы интерфейсов в приключенческом экшене «Земский собор», доступном на VK Play. Изменения направлены на повышение удобства и лучшую читаемость игровых механик — их представил лид гейм-дизайнер проекта Дмитрий Териков.

Ключевые элементы боевого интерфейса были полностью переработаны. Обновлённая шкала здоровья главного героя теперь дополнена индикатором Боевого пыла — новой механики персонажа, а также иконкой особого действия. Зелье лечения перенесли ближе к полосе здоровья, чтобы упростить контроль состояния в бою. При этом система прогрессии стала более наглядной, сохранив отдельное окно экипировки с отображением всех влияющих параметров.

Изменения затронули и навигацию. Вместо компаса в игре появилась интерактивная мини-карта, отображающая зоны поиска улик, побочные активности и специальные метки. Это заметно упростило ориентирование в локациях и работу с дополнительным контентом.

Новым элементом интерфейса стал экран фракций, который позволяет отслеживать расстановку сил между группировками и их влияние на развитие сюжета. Также была расширена система обучения: в игре появились подсказки с остановкой времени, комбо-индикаторы и обучающие материалы в кодексе, доступные для самостоятельного изучения.

С момента релиза «Земского собора» 4 ноября игроки оставили значительное количество отзывов, большинство из которых оказались положительными. На их основе разработчики уже выпустили хотфикс и несколько патчей, улучшив боевую систему, стабильность игры, дополнительные задания и добавив уровни сложности вместе с обновлённой механикой захвата цели.