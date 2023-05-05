VR MMO Zenith: The Last City получит жилье и PvP через неделю ©

Zenith: The Last City скоро получит крупное обновление под названием Skyward Summit, которое привнесет в VR-геймплей много интересного. Игроки получат совершенно новый регион, несколько навыков, улучшенное ремесло, жилье, класс Киберниндзя и PvP на арене.

В новом регионе Skyland будет больше врагов, а также множество испытаний и находок. Нововведений довольно много, и все они вступят в силу уже 11 мая. Если вы не можете дождаться запуска, примите участие в открытом бета-тестировании обновления, за участие в котором можно выиграть несколько призов. Более подробную информацию можно найти в Дискорде игры.