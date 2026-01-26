ЧАТ ИГРЫ
Zenless Zone Zero 04.07.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Открытый мир, Аниме
7.8 645 оценок

"Ангелы наваждения" из Zenless Zone Zero вернулись в новом музыкальном видео

butcher69 butcher69

Разработчики Zenless Zone Zero продолжают радовать фанатов свежим контентом, посвящённым виртуальному трио айдолов «Ангелы наваждения». Новое музыкальное видео на песню «Сердце отбивает ритм» превращает группу в полноценный девчачий рок-коллектив с энергичной музыкой о любви и юношеских переживаниях.

Группа готовится стать полноценными играбельными персонажами в игре, а их состав включает: Рокудо Сариэль (Наньгун Юй), Чинацу Ремиэль (Санна) и Ютане Джофиэль (Ария).

Фанаты уже активно обсуждают клип и отмечают, что он подчёркивает уникальный стиль Zenless Zone Zero, объединяя динамичный игровой мир с яркой музыкальной составляющей. Новое видео усиливает ожидание релиза айдолов в игре, делая виртуальную сцену ещё более живой и эмоциональной.

