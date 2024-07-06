Анонсирована раздеваемая фигурка пышногрудой Николь из Zenless Zone Zero

Студия Mi Yin анонсировала неофициальную фигурку Николь из Zenless Zone Zero. Модель пышногрудой героини можно раздеть.

Изделие выполнено в масштабе 1/6 и сейчас доступно для предзаказа. Стоимость статуэтки — 23,8 тыс. рублей. Тираж ограничен 300 экземплярами, которые отправят покупателям приблизительно в первом или втором квартале 2025 года.

В ноябре 2023-го показывали другую фигурку Николь, сделанную ABsinthe Studio. Ее оценили в 35,7 тыс. рублей.

Zenless Zone Zero — постапокалиптическая экшен-RPG от студии HoYoverse, известной по Genshin Impact и Honkai: Star Rail.