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Zenless Zone Zero 04.07.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Открытый мир, Аниме
7.3 110 оценок

Анонсирована раздеваемая фигурка пышногрудой Николь из Zenless Zone Zero

Simple Jack
Новости

Студия Mi Yin анонсировала неофициальную фигурку Николь из Zenless Zone Zero. Модель пышногрудой героини можно раздеть.

Изделие выполнено в масштабе 1/6 и сейчас доступно для предзаказа. Стоимость статуэтки — 23,8 тыс. рублей. Тираж ограничен 300 экземплярами, которые отправят покупателям приблизительно в первом или втором квартале 2025 года.

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В ноябре 2023-го показывали другую фигурку Николь, сделанную ABsinthe Studio. Ее оценили в 35,7 тыс. рублей.

Zenless Zone Zero — постапокалиптическая экшен-RPG от студии HoYoverse, известной по Genshin Impact и Honkai: Star Rail.

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