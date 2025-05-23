Авторы Zenless Zone Zero анонсировали обновление 2.0 и версию для Xbox

HoYoverse анонсировала крупное обновление 2.0 для ролевого экшена Zenless Zone Zero. В предстояшем апдейте игроки вместе с союзниками, такими как Исюань из школы горы Юнькуй, отправятся исследовать новую область Вайфэй.

Геймерам предстоит возродить храм Суйбянь в оживленном Файлюме и встретиться с более сложными сражениями в огромных кавернах. В честь первой годовщины ZZZ игрокам подарят бесплатного агента ранга S, амплификатор ранга S, 1600 полихромов и 20 шифрокопий.

С выходом патча 2.0 в Zenless Zone Zero добавят механику управления храмом Суйбянь. Можно будет отправлять банбу на задания, выполнять заказы, собирать ресурсы в кавернах, улучшать постройки храма и получать щедрые награды.

Кроме того, в Zenless Zone Zero появятся новые агенты: Исюань (S-ранг), Цзюй Фуфу (S-ранг) и панда по имени Пань Иньху (A-ранг). Еще авторы переделают навигацию, снабдив ее детальной 3D-картой мира.

Еще авторы добавят в игру возможность менять костюмы героев и давать им аксессуары, а также внедрят семь амплификаторов разных уровней и еще один банбу.

Крупное обновление 2.0 под названием «Там в облаках встает заря» для Zenless Zone Zero выйдет 6 июня на ПК, PS5, iOS и Android. В этот же день игру выпустят на Xbox Series X|S.