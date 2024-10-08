Авторы Zenless Zone Zero показали Бернис Уайт в новом геймплейном трейлере

Разработчики Zenless Zone Zero выпустили геймплейный трейлер нового персонажа — Бернис Уайт, второго героя, добавленного в обновлении 1.2. Бернис — это агент S-ранга, специализирующийся на аномалиях, с огненным атрибутом и проникающей атакой.

Её основное оружие — два огнемета, с помощью которых она наносит мощный огненный урон по области. Также она способна сражаться в ближнем бою, используя огнеметы для атак на противников.

Бернис появится во втором баннере обновления 1.2, который стартует 16 октября 2024 года. Вместе с ней в баннере будут представлены два героя A-ранга — Люси и Николь.