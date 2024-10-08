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Zenless Zone Zero 04.07.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Открытый мир, Аниме
7.6 309 оценок

Авторы Zenless Zone Zero показали Бернис Уайт в новом геймплейном трейлере

butcher69
Новости

Разработчики Zenless Zone Zero выпустили геймплейный трейлер нового персонажа — Бернис Уайт, второго героя, добавленного в обновлении 1.2. Бернис — это агент S-ранга, специализирующийся на аномалиях, с огненным атрибутом и проникающей атакой.

Её основное оружие — два огнемета, с помощью которых она наносит мощный огненный урон по области. Также она способна сражаться в ближнем бою, используя огнеметы для атак на противников.

Бернис появится во втором баннере обновления 1.2, который стартует 16 октября 2024 года. Вместе с ней в баннере будут представлены два героя A-ранга — Люси и Николь.

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Комментарии: 28
Ваш комментарий
SnobbishGhost

Странно что ее представляют ведь она была играбельным персонажем в последнем сюжете. Все кто играл уже знают что да как.

0
Sion2

Обычная реклама перса что будет в новом банере. Еще будет ролик с мини историей с ней.

0
SharpDuke

Полагаю, теперь на неё можно донатить.
Вот тенсент и занесли всем продажным шкурам чемоданы за рекламу.

-2
Sion2 SharpDuke

Ага всем занесли, по чемодану, прям сразу личным самолетом. Ахахахахах

0
SharpDuke Sion2

Ну пегач своей продажностью давно прославился.
Например, в новостях про кроссаут все мои комменты подтирали.

-1
Sion2 SharpDuke

Бедный ты нетакусик :)))

0
Haim Agihev

Снова мододелам работы прибавится

0
Mokou

Уву

-1
SharpDuke

Сколько вам заплатили за статью о донатных помойках?

-7
антон фекалис

донатная и анимешная помойка

-5
Sion2

Ну такие как вы годач калом называете. У вас вообще есть игры которые вы не обсираете. Или это новая "элита' ПГ. Которая ведет свою войну против всех и вся. Без смысла и логики.

-1
антон фекалис Sion2

сайлент хил не калл

-1
Sion2 антон фекалис

Ты зайди в тему сайлент хила и почитай коменты. Каждый второй будет говорить что игра кал.

0
Mokou Sion2

Честно говоря, игра и правда очень так себе: меня на час хватило и удалил, даже не дошёл до момента, где начинается гача. Но трейлеры топовые делают.

0