Авторы Zenless Zone Zero показали Бернис Уайт в новом геймплейном трейлере

Разработчики Zenless Zone Zero выпустили геймплейный трейлер нового персонажа — Бернис Уайт, второго героя, добавленного в обновлении 1.2. Бернис — это агент S-ранга, специализирующийся на аномалиях, с огненным атрибутом и проникающей атакой.
Её основное оружие — два огнемета, с помощью которых она наносит мощный огненный урон по области. Также она способна сражаться в ближнем бою, используя огнеметы для атак на противников.
Бернис появится во втором баннере обновления 1.2, который стартует 16 октября 2024 года. Вместе с ней в баннере будут представлены два героя A-ранга — Люси и Николь.
Странно что ее представляют ведь она была играбельным персонажем в последнем сюжете. Все кто играл уже знают что да как.
Обычная реклама перса что будет в новом банере. Еще будет ролик с мини историей с ней.
Полагаю, теперь на неё можно донатить.
Вот тенсент и занесли всем продажным шкурам чемоданы за рекламу.
Ага всем занесли, по чемодану, прям сразу личным самолетом. Ахахахахах
Ну пегач своей продажностью давно прославился.
Например, в новостях про кроссаут все мои комменты подтирали.
Бедный ты нетакусик :)))
Снова мододелам работы прибавится
Уву
Сколько вам заплатили за статью о донатных помойках?
донатная и анимешная помойка
Ну такие как вы годач калом называете. У вас вообще есть игры которые вы не обсираете. Или это новая "элита' ПГ. Которая ведет свою войну против всех и вся. Без смысла и логики.
сайлент хил не калл
Ты зайди в тему сайлент хила и почитай коменты. Каждый второй будет говорить что игра кал.
Честно говоря, игра и правда очень так себе: меня на час хватило и удалил, даже не дошёл до момента, где начинается гача. Но трейлеры топовые делают.