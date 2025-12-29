Авторы Zenless Zone Zero показали новый трейлер с Е Шуньгуан

Разработчики Zenless Zone Zero опубликовали демонстрационный ролик, посвящённый предстоящему персонажу Е Шуньгуан. Видео под названием «Через световые годы» длится почти пять минут и подробно демонстрирует боевые способности героини.

Е Шуньгуан — ученица Школы горы Юнькуй, обладающая уникальной механикой с двумя активными формами. Во второй форме её волосы и костюм становятся белоснежными, а на ноге появляется крупная красная татуировка. Персонаж рассчитан на агрессивный стиль боя, предлагая длинные комбинации атак и мощные всплески урона.

Этот релиз станет частью обновления, следуя за добавлением агентов Баньюэ и Диалинь, улучшением оптимизации и возможностью усиления существующих героев. Zenless Zone Zero — бесплатная RPG от miHoYo с видом от третьего лица, сочетающая динамичные «хак-н-слэш» с элементами рогалика, которая продолжает расширять вселенную и радовать фанатов активным контентом.