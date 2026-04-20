Авторы Zenless Zone Zero покажут обновление 2.8 на стриме 24 апреля

Zenless Zone Zero готовится к новой презентации: разработчики объявили трансляцию, посвящённую версии 2.8 под названием «Новый закат над новым Эриду». Стрим состоится 24 апреля 2026 года в 14:30 по московскому времени.

В рамках эфира авторы раскроют детали следующей сюжетной главы и ответят на ключевые вопросы истории — в частности, зачем Рамиэль похитила амплификатор из люмисплава и какие угрозы ждут героев. Зрителям представят новых персонажей, включая Промею и обновлённого Билли, а также покажут свежие игровые события.

Традиционно трансляция не обойдётся без бонусов: игрокам раздадут промокоды с полихромами и ресурсами для прокачки. Стрим проведут уже знакомые фанатам ведущие — господин Z и агенты, которые подробнее расскажут о грядущем контенте.