Zenless Zone Zero 04.07.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Открытый мир, Аниме
Авторы Zenless Zone Zero покажут обновление 2.8 на стриме 24 апреля

butcher69 butcher69

Zenless Zone Zero готовится к новой презентации: разработчики объявили трансляцию, посвящённую версии 2.8 под названием «Новый закат над новым Эриду». Стрим состоится 24 апреля 2026 года в 14:30 по московскому времени.

В рамках эфира авторы раскроют детали следующей сюжетной главы и ответят на ключевые вопросы истории — в частности, зачем Рамиэль похитила амплификатор из люмисплава и какие угрозы ждут героев. Зрителям представят новых персонажей, включая Промею и обновлённого Билли, а также покажут свежие игровые события.

Традиционно трансляция не обойдётся без бонусов: игрокам раздадут промокоды с полихромами и ресурсами для прокачки. Стрим проведут уже знакомые фанатам ведущие — господин Z и агенты, которые подробнее расскажут о грядущем контенте.

