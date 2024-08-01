Авторы Zenless Zone Zero покажут первое крупное обновление 3 августа

Zenless Zone Zero от miHoYo Games готовится выпустить первое крупное обновление после запуска - версию 1.1, «Undercover R&B». 3 августа состоится прямая трансляция специальной программы, в ходе которой команда разработчиков и «специальный ведущий» расскажут о новом контенте.

Судя по сообщениям Agent Record вскоре после запуска, в качестве новых персонажей могут появиться Цинъи и Сет Лоуэлл из группы специального реагирования уголовного розыска. Есть также загадочная Джейн Доу, которая, похоже, является наемным убийцей из неизвестной фракции. О ней пока мало что известно, но она может стать следующим ограниченным пятизвездочным персонажем. Следите за подробностями в ближайшие дни.

Zenless Zone Zero доступна для iOS, Android, ПК и PS5 (где она является консольным эксклюзивом по крайней мере до января 2025 года). Уже через несколько дней после запуска игра преодолела отметку в 50 миллионов загрузок.