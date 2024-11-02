Авторы Zenless Zone Zero представили новый сюжетный трейлер, посвященный Янаги из обновления 1.3

Разработчики Zenless Zone Zero представили новый сюжетный трейлер, посвященный Янаги — персонажу из предстоящего обновления 1.3. В этом ролике показан обычный день сотрудницы Секции 6, которая отправляется на поиски командира Хосими Мияби. Видео позволяет лучше узнать Янаги и её характерные черты: например, её любовь к булочкам.
Интересно, что в трейлере также упомянут персонаж Сокаку — единственный на данный момент играбельный представитель Секции 6. Его нужно кормить строго трижды в день, причем точно по расписанию.
Обновление 1.3 для Zenless Zone Zero выйдет 6 ноября 2024 года.
Теперь вот такие gacha-игры как отдушина, после AAA-woke игр... Печально, конечно. А ролики у Zenless Zone Zero в целом неплохие -- HoYoverse не зря своих аниматоров кормит.
главное чтоб междуянаги показали - тогда все ок - шалость удалась и хентай всем зашел
Уже прошел, игра отличная
Сколько денег слил на крутки?
А как обстоят дела с локализацией? Русик есть?
Поверь, тебе не нужно в это играть. Это казино, а не игра.
Может не нужно указывать другим во что им играть?
Есть
игра для вибов