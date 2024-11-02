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Zenless Zone Zero 04.07.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Открытый мир, Аниме
7.6 320 оценок

Авторы Zenless Zone Zero представили новый сюжетный трейлер, посвященный Янаги из обновления 1.3

butcher69
Новости

Разработчики Zenless Zone Zero представили новый сюжетный трейлер, посвященный Янаги — персонажу из предстоящего обновления 1.3. В этом ролике показан обычный день сотрудницы Секции 6, которая отправляется на поиски командира Хосими Мияби. Видео позволяет лучше узнать Янаги и её характерные черты: например, её любовь к булочкам.

Интересно, что в трейлере также упомянут персонаж Сокаку — единственный на данный момент играбельный представитель Секции 6. Его нужно кормить строго трижды в день, причем точно по расписанию.

Обновление 1.3 для Zenless Zone Zero выйдет 6 ноября 2024 года.

3
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
RavinSakara

Теперь вот такие gacha-игры как отдушина, после AAA-woke игр... Печально, конечно. А ролики у Zenless Zone Zero в целом неплохие -- HoYoverse не зря своих аниматоров кормит.

3
Wolfenstein

главное чтоб междуянаги показали - тогда все ок - шалость удалась и хентай всем зашел

2
ViksOne

Уже прошел, игра отличная

1
PeaceDuke72

Сколько денег слил на крутки?

-2
Alex Row

А как обстоят дела с локализацией? Русик есть?

0
PeaceDuke72

Поверь, тебе не нужно в это играть. Это казино, а не игра.

-1
ChromeDisaster PeaceDuke72

Может не нужно указывать другим во что им играть?

0
ChromeDisaster

Есть

0
The Great Troll

игра для вибов

0