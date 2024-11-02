Авторы Zenless Zone Zero представили новый сюжетный трейлер, посвященный Янаги из обновления 1.3

Разработчики Zenless Zone Zero представили новый сюжетный трейлер, посвященный Янаги — персонажу из предстоящего обновления 1.3. В этом ролике показан обычный день сотрудницы Секции 6, которая отправляется на поиски командира Хосими Мияби. Видео позволяет лучше узнать Янаги и её характерные черты: например, её любовь к булочкам.

Интересно, что в трейлере также упомянут персонаж Сокаку — единственный на данный момент играбельный представитель Секции 6. Его нужно кормить строго трижды в день, причем точно по расписанию.

Обновление 1.3 для Zenless Zone Zero выйдет 6 ноября 2024 года.