Авторы Zenless Zone Zero представили секреты создания Е Шуньгуан и её боевых форм

Разработчики Zenless Zone Zero выпустили новое видео, посвящённое созданию и боевым механикам персонажа Е Шуньгуан. Ролик «Экспертный вызов | Разработка боевой системы Е Шуньгуан» подробно раскрывает, как формировался образ «старшей сестры» из школы Юнькуй и какие уникальные особенности ждут игроков в обновлении 2.5.

Е Шуньгуан обладает двумя состояниями: обычным с каштановыми волосами и формой «Прозрения» с белыми волосами. Последняя олицетворяет подавленную сторону героини и активируется при обнажении меча. Разработчики отмечают, что Е Шуньгуан станет первым персонажем нападения, чьи атаки в форме «Прозрения» не зависят от шкалы оглушения противника. Это позволяет наносить мощный урон сразу, не дожидаясь оглушения врага, что значительно ускоряет и оживляет бой.

В обычном состоянии её удары сопровождаются красными и белыми искрами, символизирующими столкновение металла. При переходе в форму «Прозрения» визуальные эффекты меняются на чисто белые, подчёркивая свет, который прорезает тьму. Такое внимание к деталям подчеркивает уникальность Е Шуньгуан и обещает игрокам впечатляющий опыт в новом обновлении.