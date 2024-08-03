Авторы Zenless Zone Zero раскрыли детали масштабного апдейта 1.1

Студия miHoYo (HoYoverse) во время прямой трансляции рассказала о нововведениях в масштабном обновлении 1.1 для приключенческой игры Zenless Zone Zero.
Апдейт выйдет 14 августа и будет посвящён службе безопасности города Нью-Эриду. Сюжет свяжут с расследованием и двумя полицейскими из Особого отдела, которые станут играбельными героями. В тайтле появятся:
- Кошка-тирен Джейн Доу (аномалия и физический урон). Она будет скрывать свою настоящую личность;
- Агент Цинъи (устрашение и электро) из Службы общественной безопасности города Нью-Эриду;
- Сет Лоуэлл (оборона, электро) из полиции города Нью-Эриду.
Баннеры начнут появляться также с 14 августа. Игроки смогут получить Цинъи до 3 сентября. Затем появится баннер с Сетом Лоуэллом и Джейн Доу (3–24 сентября). Также разработчики добавят постоянный боевой режим нулевой каверне. Также будут временные события:
- Логин-ивент на 10 круток для баннеров;
- Фото-ивент со снимками героев;
- Ивент с полицейскими города Нью-Эриду (в нём можно будет стать шерифом);
- Ивент с восстановлением видеокассет в магазине.
Релиз Zenless Zone Zero состоялся 4 июля 2024 года. Сюжет рассказывает историю о городе Нью-Эриду, который остался единственным уцелевшим после глобальной катастрофы, и его обитателях. За первые два дня с релиза новинку скачали больше 50 млн раз во всём мире.
Только Джейн Доу не кошка, а мышь)