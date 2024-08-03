Авторы Zenless Zone Zero раскрыли детали масштабного апдейта 1.1

Студия miHoYo (HoYoverse) во время прямой трансляции рассказала о нововведениях в масштабном обновлении 1.1 для приключенческой игры Zenless Zone Zero.

Апдейт выйдет 14 августа и будет посвящён службе безопасности города Нью-Эриду. Сюжет свяжут с расследованием и двумя полицейскими из Особого отдела, которые станут играбельными героями. В тайтле появятся:

Кошка-тирен Джейн Доу (аномалия и физический урон). Она будет скрывать свою настоящую личность;

(аномалия и физический урон). Она будет скрывать свою настоящую личность; Агент Цинъи (устрашение и электро) из Службы общественной безопасности города Нью-Эриду;

(устрашение и электро) из Службы общественной безопасности города Нью-Эриду; Сет Лоуэлл (оборона, электро) из полиции города Нью-Эриду.

Баннеры начнут появляться также с 14 августа. Игроки смогут получить Цинъи до 3 сентября. Затем появится баннер с Сетом Лоуэллом и Джейн Доу (3–24 сентября). Также разработчики добавят постоянный боевой режим нулевой каверне. Также будут временные события:

Логин-ивент на 10 круток для баннеров;

Фото-ивент со снимками героев;

Ивент с полицейскими города Нью-Эриду (в нём можно будет стать шерифом);

Ивент с восстановлением видеокассет в магазине.

Релиз Zenless Zone Zero состоялся 4 июля 2024 года. Сюжет рассказывает историю о городе Нью-Эриду, который остался единственным уцелевшим после глобальной катастрофы, и его обитателях. За первые два дня с релиза новинку скачали больше 50 млн раз во всём мире.