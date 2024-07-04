Блогер сравнил графику Zenless Zone Zero на PC, PlayStation 5 и смартфонах

Zenless Zone Zero, новый гача-экшен от miHoYo, наконец-то добрался до PC, PlayStation 5, а также iOS, iPadOS и Android. Известный блогер ElAnalistaDeBits решил не терять времени и сравнил графику игры на всех доступных платформах.

На смартфонах Zenless Zone Zero, как и ожидалось, выглядит хуже всего. Разработчикам пришлось значительно снизить разрешение рендеринга, чтобы добиться приемлемой частоты кадров. Пострадало и качество освещения, а также другие эффекты.

PC и PlayStation 5 с точки зрения графики практически идентичны, но PC-версия всё же немного выигрывает. На PlayStation 5 используется динамическое разрешение рендеринга, что позволяет поддерживать 60 fps. Однако, miHoYo решила пожертвовать качеством глобального освещения, а некоторые отражения в этой версии попросту отсутствуют.

В целом, Zenless Zone Zero выглядит достойно на всех платформах.