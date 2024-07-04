Блогер сравнил графику Zenless Zone Zero на PC, PlayStation 5 и смартфонах

Zenless Zone Zero, новый гача-экшен от miHoYo, наконец-то добрался до PC, PlayStation 5, а также iOS, iPadOS и Android. Известный блогер ElAnalistaDeBits решил не терять времени и сравнил графику игры на всех доступных платформах.
На смартфонах Zenless Zone Zero, как и ожидалось, выглядит хуже всего. Разработчикам пришлось значительно снизить разрешение рендеринга, чтобы добиться приемлемой частоты кадров. Пострадало и качество освещения, а также другие эффекты.
PC и PlayStation 5 с точки зрения графики практически идентичны, но PC-версия всё же немного выигрывает. На PlayStation 5 используется динамическое разрешение рендеринга, что позволяет поддерживать 60 fps. Однако, miHoYo решила пожертвовать качеством глобального освещения, а некоторые отражения в этой версии попросту отсутствуют.
В целом, Zenless Zone Zero выглядит достойно на всех платформах.
Это тип GI или тут карты и нет полного открытого мира?
И че тут сравнивать?
ЗЭТ ЗЭТ ЗЭТ!!!
Все логично чем быстрее железо тем качественнее графика даже с учетом снижения желания ее оптимизировать.
Плэйстэйшон не может выглядеть хуже это ИГРОВАЯ консоль. Это вброс, автора в бан
Ps проигрывает пк всегда ты клоун ?
В зависимости какому РС. Для учебы с GTX 1650 или "мамка мне насосала" на I7 RTX 4090 и теперь я элитный РС боярин.
Игровая консоль, которая совсем недавно научилась запускать игры в 60 кадров. В то время как для ПК этого уже мало.
Прав,сидят на вёдрах новинки не запустить а хайпа...олени
Мало, это просто на ПК как бы стандарт, в сингле выше и не нужно и то, если речь про кинемотографичные игры, то в них лучше 30.
Шо то, шо это