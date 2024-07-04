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Zenless Zone Zero 04.07.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Открытый мир, Аниме
7.3 94 оценки

Блогер сравнил графику Zenless Zone Zero на PC, PlayStation 5 и смартфонах

butcher69
Новости

Zenless Zone Zero, новый гача-экшен от miHoYo, наконец-то добрался до PC, PlayStation 5, а также iOS, iPadOS и Android. Известный блогер ElAnalistaDeBits решил не терять времени и сравнил графику игры на всех доступных платформах.

На смартфонах Zenless Zone Zero, как и ожидалось, выглядит хуже всего. Разработчикам пришлось значительно снизить разрешение рендеринга, чтобы добиться приемлемой частоты кадров. Пострадало и качество освещения, а также другие эффекты.

PC и PlayStation 5 с точки зрения графики практически идентичны, но PC-версия всё же немного выигрывает. На PlayStation 5 используется динамическое разрешение рендеринга, что позволяет поддерживать 60 fps. Однако, miHoYo решила пожертвовать качеством глобального освещения, а некоторые отражения в этой версии попросту отсутствуют.

В целом, Zenless Zone Zero выглядит достойно на всех платформах.

-5
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Kenn1y

Это тип GI или тут карты и нет полного открытого мира?

1
Talendor3

И че тут сравнивать?

0
shurasick876

ЗЭТ ЗЭТ ЗЭТ!!!

0
Egik81

Все логично чем быстрее железо тем качественнее графика даже с учетом снижения желания ее оптимизировать.

0
Simple Jack

Плэйстэйшон не может выглядеть хуже это ИГРОВАЯ консоль. Это вброс, автора в бан

-1
JustElin

Ps проигрывает пк всегда ты клоун ?

2
Yoshemitsu JustElin

В зависимости какому РС. Для учебы с GTX 1650 или "мамка мне насосала" на I7 RTX 4090 и теперь я элитный РС боярин.

-3
Jarvis666

Игровая консоль, которая совсем недавно научилась запускать игры в 60 кадров. В то время как для ПК этого уже мало.

1
Thinker_724 Yoshemitsu

Прав,сидят на вёдрах новинки не запустить а хайпа...олени

0
Kenn1y Jarvis666

Мало, это просто на ПК как бы стандарт, в сингле выше и не нужно и то, если речь про кинемотографичные игры, то в них лучше 30.

0
HellowRainbow

Шо то, шо это

-2