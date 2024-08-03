Для Zenless Zone Zero вышел новый промокод на 300 полихромов

Студия miHoYo (HoYoverse) представила новый промокод для приключенческой игры Zenless Zone Zero в честь скорого релиза масштабного апдейта 1.1.

Обновление выйдет 14 августа. Разработчики добавят новые ивенты, персонажей и службу безопасности города Нью-Эриду. С помощью кода геймеры смогут получить ресурсы для прокачки героев. Ввести его можно с помощью официального сайта тайтла или во внутриигровых настройках.

Новый промокод Zenless Zone Zero:

UNDERCOVERRNB (300 полихромов, 2 журнала эксперта, 3 энергомодуля амплификатора, 30 000 денни).

Релиз Zenless Zone Zero состоялся 4 июля 2024 года. Сюжет рассказывает историю о городе Нью-Эриду, который остался единственным уцелевшим после глобальной катастрофы, и его обитателях. За первые два дня с релиза новинку скачали больше 50 млн раз во всём мире.