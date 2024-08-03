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Zenless Zone Zero 04.07.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Открытый мир, Аниме
7.5 228 оценок

Для Zenless Zone Zero вышел новый промокод на 300 полихромов

Simple Jack
Новости

Студия miHoYo (HoYoverse) представила новый промокод для приключенческой игры Zenless Zone Zero в честь скорого релиза масштабного апдейта 1.1.

Обновление выйдет 14 августа. Разработчики добавят новые ивенты, персонажей и службу безопасности города Нью-Эриду. С помощью кода геймеры смогут получить ресурсы для прокачки героев. Ввести его можно с помощью официального сайта тайтла или во внутриигровых настройках.

Новый промокод Zenless Zone Zero:

  • UNDERCOVERRNB (300 полихромов, 2 журнала эксперта, 3 энергомодуля амплификатора, 30 000 денни).

Релиз Zenless Zone Zero состоялся 4 июля 2024 года. Сюжет рассказывает историю о городе Нью-Эриду, который остался единственным уцелевшим после глобальной катастрофы, и его обитателях. За первые два дня с релиза новинку скачали больше 50 млн раз во всём мире.

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-3
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
DarenW

Капля в море. В этой гачи,конечно,крутки они прям жестко зажали. Да и вообще со всеми ресурсами проблемы в игре.

-1