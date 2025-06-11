Дневная выручка мобильной Zenless Zone Zero подскочила более чем в 30 раз из-за празднования годовщины

Zenless Zone Zero

На прошлой неделе Zenless Zone Zero исполнился год, в честь чего miHoYo выпустила крупное обновление 2.0 и провела праздничные ивенты. В итоге как минимум пользователи мобильной версии потратили в игре гораздо больше денег, чем обычно.

Как заметил сервис AppMagic, 6 июня чистая IAP-выручка мобильной Zenless Zone Zero достигла отметки в 5,95 млн долларов — это второй результат в истории игры. Больше за сутки она зарабатывала только 18 декабря 2024-го после выхода патча 1.4. Даже на релизе ее дневная выручка была ниже (впрочем, всего на 5%).

Для понимания масштабов роста также отметим, что за месяц до годовщины дневная выручка игры составляла 191,5 тысячу долларов — в 31 раз ниже, чем в начале июня. В целом, это стандартный для Zenless Zone Zero уровень и вполне вероятно, что скоро она снова к нему вернется.

Всего на сегодняшний день Zenless Zone Zero выручила на iOS и Android 292,3 млн долларов при 22,4 млн загрузок.