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Zenless Zone Zero 04.07.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Открытый мир, Аниме
7.4 147 оценок

Энтузиасты уже разделили женских персонажей в Zenless Zone Zero

Gutsz
Новости

С момента релиза новой игры от студии miHoYo прошло чуть больше недели, а её игровые архивы были успешно взломаны создателями модификаций. Энтузиастам всего за неделю удалось проанализировать структуру моделей и других активов Zenless Zone Zero, и теперь они без особых трудностей могут создавать самые разные моды для игры. Конечно же, в первую очередь они принялись раздевать всех женских персонажей до гола.

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Как оказалось, Zenless Zone Zero использует тот же принцип чтения файлов, что и Genshin Impact. По словам экспертов, фактически у этих игр одинаковый движок, а основное различие между ними заключается лишь в интерфейсе и возможностях игроков, но с технической точки зрения они очень схожи. В своё время энтузиастам потребовался целый год, чтобы выпустить первые моды для Genshin Impact, и полученный опыт и методы значительно помогли при создании модификаций уже для Zenless Zone Zero.

Пользователи уже успели выпустить несколько десятков файлов, которые как-то изменяют оригинальный дизайн персонажей в игре. Больше всего модификаций коснулось женских персонажей Zenless Zone Zero, которых не только раздевают, но и наряжают в различные костюмы. В целом, сообщество игроков отмечает, что новая игра очень дружелюбна к модификациям и не требует запуска отдельного сервера для их работы. Это означает, что в будущем Zenless Zone Zero может получить ещё более масштабные моды, которые не ограничатся простыми изменениями скинов. Скачать моды к игре можно бесплатно с нашего сайта.

7
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Secktorus

Разум улья

3
gondona

у улья нет разума

0
Пользователь ВКонтакте

Разделили? Питерские что ли? // Александр Ковалёв

2
Пользователь ВКонтакте

Разделили а потом модами раздели // Валера Назаров

0
clarkkent
Энтузиасты уже разделили женских персонажей в Zenless Zone Zero

А между кем разделили?

2
Jarvis666

Как ирл взломать архивы женщин ?

0
Ziyter7

Онлифанс и так постоянно сливают.

0
Nodas Ziyter7

Эх знать бы куда все это сливается

0
tesla707 Nodas

в гугл забей и смотри.
порнохаб, хвидео и т.д.

0
Mokou

Разделяй и властвуй, как говорится

0
CAN I HABE PIZZA PLS

Раздевай и властвуй

1
Леший3

😀😀

0
tesla707

чё разделили то?
бюджет? как в володиной россии пилят..

к чему эти 2 видео?
ни сисек, ни жоп нету, зачем их выложили?

автору новости рукалицо..

0