Энтузиасты уже разделили женских персонажей в Zenless Zone Zero

С момента релиза новой игры от студии miHoYo прошло чуть больше недели, а её игровые архивы были успешно взломаны создателями модификаций. Энтузиастам всего за неделю удалось проанализировать структуру моделей и других активов Zenless Zone Zero, и теперь они без особых трудностей могут создавать самые разные моды для игры. Конечно же, в первую очередь они принялись раздевать всех женских персонажей до гола.
Как оказалось, Zenless Zone Zero использует тот же принцип чтения файлов, что и Genshin Impact. По словам экспертов, фактически у этих игр одинаковый движок, а основное различие между ними заключается лишь в интерфейсе и возможностях игроков, но с технической точки зрения они очень схожи. В своё время энтузиастам потребовался целый год, чтобы выпустить первые моды для Genshin Impact, и полученный опыт и методы значительно помогли при создании модификаций уже для Zenless Zone Zero.
Пользователи уже успели выпустить несколько десятков файлов, которые как-то изменяют оригинальный дизайн персонажей в игре. Больше всего модификаций коснулось женских персонажей Zenless Zone Zero, которых не только раздевают, но и наряжают в различные костюмы. В целом, сообщество игроков отмечает, что новая игра очень дружелюбна к модификациям и не требует запуска отдельного сервера для их работы. Это означает, что в будущем Zenless Zone Zero может получить ещё более масштабные моды, которые не ограничатся простыми изменениями скинов. Скачать моды к игре можно бесплатно с нашего сайта.
Разум улья
у улья нет разума
Разделили? Питерские что ли? // Александр Ковалёв
Разделили а потом модами раздели // Валера Назаров
А между кем разделили?
Как ирл взломать архивы женщин ?
Онлифанс и так постоянно сливают.
Эх знать бы куда все это сливается
в гугл забей и смотри.
порнохаб, хвидео и т.д.
Разделяй и властвуй, как говорится
Раздевай и властвуй
😀😀
чё разделили то?
бюджет? как в володиной россии пилят..
к чему эти 2 видео?
ни сисек, ни жоп нету, зачем их выложили?
автору новости рукалицо..