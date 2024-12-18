Фанаты Zenless Zone Zero в ярости от того, что больше не смогут лицезреть трусики своих Вайфу

В игре Zenless Zone Zero вышло новое большое обновление, но его обсуждают не из-за возможности получения бесплатного агента S-Rank или новой сюжетной линии. Вместо этого Reddit заполонили жалобы на то, что теперь невозможно поглазеть на нижнее белье своих Вайфу.

В официальных примечаниях к патчу отмечается, что «при взгляде под определенными углами агент будет выглядеть блеклым». Это означает, что модели персонажей исчезают, когда вы пытаетесь заглянуть камерой под их юбку, как показано в видеоролике в X.

«Введение цензуры - это плевок в лицо всем преданным игрокам», - написал один из пользователей. Другой отметил, что они потратили деньги на гачу, чтобы разблокировать этих персонажей, и поэтому будут жаловаться на изменение.

Действительно, Zenless Zone Zero - более «взрослая» игра, чем Genshin Impact и Honkai Star Rail, и в ней, как известно, присутствует фансервис. Хотя есть предположение, что изменения могут быть связаны с возрастным рейтингом, но это лишь наши домыслы.

Справедливости ради стоит отметить, что команда разработчиков до сих пор очень чутко реагировала на отзывы, так что не стоит полагать, что она отнесется к этим жалобам легкомысленно. Поэтому интересно будет понаблюдать за тем, как разработчики отреагируют на происходящее.