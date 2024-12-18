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об игре
Zenless Zone Zero 04.07.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Открытый мир, Аниме
7.6 352 оценки

Фанаты Zenless Zone Zero в ярости от того, что больше не смогут лицезреть трусики своих Вайфу

Gruz_
Новости

В игре Zenless Zone Zero вышло новое большое обновление, но его обсуждают не из-за возможности получения бесплатного агента S-Rank или новой сюжетной линии. Вместо этого Reddit заполонили жалобы на то, что теперь невозможно поглазеть на нижнее белье своих Вайфу.

В официальных примечаниях к патчу отмечается, что «при взгляде под определенными углами агент будет выглядеть блеклым». Это означает, что модели персонажей исчезают, когда вы пытаетесь заглянуть камерой под их юбку, как показано в видеоролике в X.

«Введение цензуры - это плевок в лицо всем преданным игрокам», - написал один из пользователей. Другой отметил, что они потратили деньги на гачу, чтобы разблокировать этих персонажей, и поэтому будут жаловаться на изменение.

Действительно, Zenless Zone Zero - более «взрослая» игра, чем Genshin Impact и Honkai Star Rail, и в ней, как известно, присутствует фансервис. Хотя есть предположение, что изменения могут быть связаны с возрастным рейтингом, но это лишь наши домыслы.

Справедливости ради стоит отметить, что команда разработчиков до сих пор очень чутко реагировала на отзывы, так что не стоит полагать, что она отнесется к этим жалобам легкомысленно. Поэтому интересно будет понаблюдать за тем, как разработчики отреагируют на происходящее.

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17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Danny Lamb
Фанаты Zenless Zone Zero в ярости от того, что больше не смогут лицезреть трусики своих Вайфу

Как жить дальше? УТЕРЯНА ЦЕЛАЯ ГЕИМПЛЕЙНАЯ МЕХАНИКА

8
TheLokich

Ну знаешь раньше цензура в фильмах просто нахрен шла, а теперь увы.

Хотя я больше фанат расчлененки и гуро, и очень неприятно было когда "Расчлененка ОК" а вот женские гениталии нельзя показывать, хотя до этого в кадре буквально человека убили и сделали из его головы кубок.

Эти "радости" аукнутся в скором времени, ведь цензурирование медленно но верно все глубже разрастается, а SJW и WOKE как раз гребаный в рот из-за цензуры и появилось!

Я вырос на жести и треше с обнажонкой но глядя сейчас на новые фильмы все очень как бы сказать "мягко и пресно" что омерзительно.

1
AT_Sagor

Дело то не только в том, что убрали возможность глянуть на труханы, а в том, что игру купили в том числе из-за этого, и разрабы знали об этом, но всё равно убрали. Вот это подло.

4
August Dark

Мув отвратный по отношению к фанбазе

Выпускают спорную игру, её спорность хорошо видна в том, как слабо приносят прибыль баннеры
Делают пару конкретно сексуализированных персов (Мышка и Бёрнис или как её там)
Баннеры начинают приносить заметно большую прибыль, издатель и все остальные это прекрасно понимают > плеербейз увеличивается, люди ждут подобной годноты
И тут бац, они убирают одну из любимых фич тех, кто кайфует от фансервиса

Пусть потом падению прибыли с такими мувами не удивляюстя, simple:/

3
BashfulUgochi

За нанесённую психологическую травму теперь могут потребовать халявных круток.))

1
Unicorling

Крутки это крутить что то надо ?

-3
UnwillingJiro Unicorling

Да, автоматы в "местном" "казино"

0
Илья_Казаков_93

Не понятно, а зачем нужно было цензурить фото? 🙈 там же нет ничего откровенного

1
kotasha

Цензуре нет ничего хорошего, но если честно как то пофиг, жалко время тратить на такую игру хоть она и условна бесплатная.

1
KookyPentheus

Ставьте взрослый рейтинг и продавайте. Сейчас уже не те времена когда диск с игрой ''рейтингом A/o'' просто не пропускали в продажу.

1
вупсич пупсич

Люблю смотреть на подгузники Нахиды

0
FroZZyChannel

Фетишисты после этого взбунтовлаись

0
rtnrwv

пусть идут в стеллар блейд

-1
Пользователь ВКонтакте

на что там нельзя посмотреть?) // Ярослав Корепанов

-1
Денис Сидоров 5

Просто фанатов отучают от душения гуся под столом))))

-2
Шмоня Натанзон

Когда уже технологии дойдут до передачи запаха? Будут обоссаные труселя вайф нюхать и шкурку гонять.

-5
GoliafJx

По скорей бы.

0