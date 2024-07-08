Горничная Эллен из Zenless Zone Zero получит очень развратную фигурку

Производитель коллекционных фигурок просто не мог пройти мимо такого крупного релиза, как Zenless Zone Zero от авторов нашумевшей Genshin Impact. С момента запуска игры прошло чуть больше пары дней, а для неё анонсировали ещё одну фигурку, которая будет выполнена в ещё более вызывающем виде, чем прошлая. Собственной эротической статуэткой обзаведётся милая горничная Эллен.

Производством фигурки Эллен займётся Alice21 Studio. Эта компания известна тем, что создаёт весьма провокационные версии статуэток, порой сильно отклоняющиеся от внешности оригинальных персонажей. В этот раз создатели постараются сохранить узнаваемый дизайн героини, предоставив её в сексуальной позе с возможностью полного раздевания.

Сообщается, что новая статуэтка по Zenless Zone Zero будет выпускаться в трёх версиях: стандартной, делюкс и роскошной. Самая дешёвая — стандартная — оценивается производителем примерно в 20 тысяч рублей при пересчёте валюты. Делюкс и роскошная выйдут значительно дороже, но зато получат дополнительные части тела и комплекты одежды. Фигурка Эллен обещает поступить в продажу уже до конца этого года.