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Zenless Zone Zero 04.07.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Открытый мир, Аниме
7.4 121 оценка

Горничная Эллен из Zenless Zone Zero получит очень развратную фигурку

Gutsz
Новости

Производитель коллекционных фигурок просто не мог пройти мимо такого крупного релиза, как Zenless Zone Zero от авторов нашумевшей Genshin Impact. С момента запуска игры прошло чуть больше пары дней, а для неё анонсировали ещё одну фигурку, которая будет выполнена в ещё более вызывающем виде, чем прошлая. Собственной эротической статуэткой обзаведётся милая горничная Эллен.

+ ещё 6 картинок

Производством фигурки Эллен займётся Alice21 Studio. Эта компания известна тем, что создаёт весьма провокационные версии статуэток, порой сильно отклоняющиеся от внешности оригинальных персонажей. В этот раз создатели постараются сохранить узнаваемый дизайн героини, предоставив её в сексуальной позе с возможностью полного раздевания.

Сообщается, что новая статуэтка по Zenless Zone Zero будет выпускаться в трёх версиях: стандартной, делюкс и роскошной. Самая дешёвая — стандартная — оценивается производителем примерно в 20 тысяч рублей при пересчёте валюты. Делюкс и роскошная выйдут значительно дороже, но зато получат дополнительные части тела и комплекты одежды. Фигурка Эллен обещает поступить в продажу уже до конца этого года.

0
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Инcайдер

я не понял, что происходит на этих фотках. что там делает рыба?

9
OculusMortem

Это ее хвост.

-1
Инcайдер OculusMortem

хвост? охринеть. а мне показалось, что рыба пытается залезть ей в зад

3
Ой извините
9
Пользователь ВКонтакте

нафига эта Эллен
когда Ликаон? // Фёдор Раскольников

1
Oscilograf

Вспоминается песня "Кукушка" Виктора Цоя:

Солце моё, взгляни на меня

Моя ладонь превратилась в кулак.

1
M1KERUS

Святое нельзя трогать!

1
РикоЧико

Хуёвёрсы разве не борются с подобным?!

0
SOLUS5678

Это я одобряю.

-1