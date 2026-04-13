Гроза Нью-Эриду: Циссия зажигает в новом анимационном трейлере Zenless Zone Zero

Разработчики Zenless Zone Zero представили свежий анимационный ролик «Змеиный язык», посвящённый одной из самых дерзких героинь — Циссии. В видео она вместе с друзьями с Объездной обсуждает жизнь в мегаполисе и делится историями о своих приключениях в злачных уголках Нью-Эриду.

Трейлер выдержан в фирменном стиле игры: яркая анимация, острые диалоги и харизматичная подача персонажей. Циссия предстает как настоящая «гроза общепита» — резкая, уверенная в себе и не склонная приукрашивать действительность.

С точки зрения геймплея героиня — лимитированный агент S-ранга электрической стихии с ролью «Нападение». Она отлично показывает себя как в связке с другими атакующими персонажами той же стихии, так и в роли основного DPS, способного наносить высокий урон.

Новый ролик не только раскрывает характер Циссии, но и подогревает интерес к её появлению в игре, демонстрируя, почему она уже успела стать одной из самых обсуждаемых фигур в сообществе.