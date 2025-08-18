HoYoverse анонсировала коллаборацию Zenless Zone Zero и Aston Martin на Gamescom

Компания HoYoverse объявила о партнерстве между экшен-RPG Zenless Zone Zero и производителем автомобилей класса люкс Aston Martin в рамках выставки Gamescom 2025. В честь этого события на стенде игры будет организовано специальное мероприятие Victoria Housekeeping Co.'s Mystery Gift.

Посетители выставки смогут принять участие в розыгрыше призов. Для этого необходимо будет сфотографироваться с настоящим автомобилем Aston Martin Vantage в эксклюзивной раскраске, вдохновленной игрой, и поделиться снимком в социальных сетях с определенными хэштегами.

Главным призом станет коллекционная модель автомобиля Aston Martin Vantage 2024 года в масштабе 1:18. Кроме того, участники смогут получить и другие эксклюзивные сувениры, включая совместный постер, коллекционную открытку и голографическую карточку. Мероприятие будет проходить с 20 по 24 августа.