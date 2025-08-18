HoYoverse анонсировала коллаборацию Zenless Zone Zero и Aston Martin на Gamescom

Компания HoYoverse объявила о партнерстве между экшен-RPG Zenless Zone Zero и производителем автомобилей класса люкс Aston Martin в рамках выставки Gamescom 2025. В честь этого события на стенде игры будет организовано специальное мероприятие Victoria Housekeeping Co.'s Mystery Gift.
Посетители выставки смогут принять участие в розыгрыше призов. Для этого необходимо будет сфотографироваться с настоящим автомобилем Aston Martin Vantage в эксклюзивной раскраске, вдохновленной игрой, и поделиться снимком в социальных сетях с определенными хэштегами.
Главным призом станет коллекционная модель автомобиля Aston Martin Vantage 2024 года в масштабе 1:18. Кроме того, участники смогут получить и другие эксклюзивные сувениры, включая совместный постер, коллекционную открытку и голографическую карточку. Мероприятие будет проходить с 20 по 24 августа.
Я не могу понять хоть какой-то смысл этой коллабораци для самих игроков. Условий дохуа, награды нихуа. Разве что возможно, что какому-то начальнику xуеверс пообещали подарить новенький Aston Martin Vantage за лишнюю рекламу этого элитного корыта. Других причин вообще не вижу.
Коллаба для богатеньких стримеров. И поверь, таких не мало)
Зато с машинкой дадут сфоткаться
цирк какой то
Ну простым смертным светит только фото с этой машинкой так что расходимся
Как анонсировала на gamescom, если само мероприятие будет ещё только?