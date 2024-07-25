HoYoverse показала новую музыкальную композицию для Zenless Zone Zero

HoYoverse представила новую музыкальную композицию для игры Zenless Zone Zero под названием «Время тает, как кубик сахара». Эта мелодия посвящена Чжу Юань — героине с рейтингом 5 звезд, которая является агентом группы особого реагирования угрозыска Службы общественной безопасности Нью-Эриду. Чжу Юань имеет атрибут Эфир и специализируется на нападении, что делает её важной фигурой в игре.

Композицию создали талантливые профессионалы: продюсером выступил Янг Утао, а голосом песни стал известный исполнитель alan. Текст написан Сюн Цзы, а саму музыку и аранжировку также подготовил Янг Утао. Звук был сведён Хуан Циншэнем. Участие международного симфонического оркестра добавило композиции глубины, а запись осуществлялась в Cashmere Studios в Шанхае под руководством звукорежиссера Юань Сюнью.