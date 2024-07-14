HoYoverse представила фигурки героев Zenless Zone Zero на Bilibili World 2024

Студия miHoYo (HoYoverse) готовит к выпуску фигурки героев из приключенческой игры Zenless Zone Zero.



Информацию об этом опубликовали в социальных сетях. Разработчики представили четырёх персонажей на выставке Bilibili World 2024, которая проходит с 12 по 14 июля в Шанхае, Китай. Одна из них цветная (Энби Демара) и три неокрашенные. Фигурки были разработаны компанией Apex Toys. Однако дата начала их продажи пока неизвестна.

Zenless Zone Zero вышла 4 июля 2024 года. Новая игра от создателей Genshin Impact и Honkai: Star Rail рассказывает историю о городе Нью-Эриду, который остался единственным уцелевшим после глобальной катастрофы, и его обитателях. Сюжет посвящен группировке прокси, которая исследует каверны – загадочные зоны, заселенные монстрами.