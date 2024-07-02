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Zenless Zone Zero 04.07.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Открытый мир, Аниме
7.6 87 оценок

HoYoverse представили музыкальный клип к релизу Zenless Zone Zero

butcher69
Новости

В честь предстоящего запуска Zenless Zone Zero, ARPG в жанре городского фэнтези, HoYoverse сегодня выпустил дебютный музыкальный трек игры "ZENLESS" совместно с обладателем премии "Грэмми" диджеем-продюсером Tiësto.

Музыка, составленная Tiësto и диджейским дуэтом Lucas & Steve, была выпущена под лейблом Musical Freedom и Spinnin' Records.

Zenless Zone Zero - это новая ARPG в жанре городского фэнтези от HoYoverse, которая выйдет 4 июля на PlayStation 5, PC, iOS и Android. В мире, где сверхъестественные бедствия под названием уничтожили современное общество, игрокам предстоит взять на себя роль "Прокси", чтобы ориентироваться и направлять искателей приключений. Вместе с уникальными персонажами игроки будут побеждать врагов, выполнять задания и разгадывать тайны Нового Эриду, последнего оставшегося города.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Ain65 Rain

Кто уже играл - как игра? Второй хонкай или всё же гениш?

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Геншин с турбо боёвкой // Алексей Кармадонов

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