HoYoverse представили музыкальный клип к релизу Zenless Zone Zero

В честь предстоящего запуска Zenless Zone Zero, ARPG в жанре городского фэнтези, HoYoverse сегодня выпустил дебютный музыкальный трек игры "ZENLESS" совместно с обладателем премии "Грэмми" диджеем-продюсером Tiësto.

Музыка, составленная Tiësto и диджейским дуэтом Lucas & Steve, была выпущена под лейблом Musical Freedom и Spinnin' Records.

Zenless Zone Zero - это новая ARPG в жанре городского фэнтези от HoYoverse, которая выйдет 4 июля на PlayStation 5, PC, iOS и Android. В мире, где сверхъестественные бедствия под названием уничтожили современное общество, игрокам предстоит взять на себя роль "Прокси", чтобы ориентироваться и направлять искателей приключений. Вместе с уникальными персонажами игроки будут побеждать врагов, выполнять задания и разгадывать тайны Нового Эриду, последнего оставшегося города.