HoYoverse проведёт коллаборацию Honkai: Star Rail и Zenless Zone Zero уже этой зимой

Студия HoYoverse начала подготовку к коллаборации между Honkai: Star Rail и Zenless Zone Zero. Первым подтверждённым шагом стало появление Пом-Пом — проводницы Звездного Экспресса — в Zenless Zone Zero. Найти её можно в нескольких локациях: в клубе 404, магазине игрушек и видеопрокате.

По информации инсайдеров, в рамках сотрудничества планируется обмен персонажами. В Honkai: Star Rail после обновления 4.7 могут добавить Эллен и Астру Яо из Zenless Zone Zero. В свою очередь, в ZZZ ожидается появление Зарянки. Пока неизвестно, станут ли эти герои играбельными или ограничатся ролью NPC.

Старт коллаборации запланирован на зиму 2026 года.