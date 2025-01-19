Игроки начали скупать кофе канистрами для получения мерча из Zenless Zone Zero

В Санкт-Петербурге, Россия, проходит коллаборация с приключенческой игрой Zenless Zone Zero.
Ивент начался 12 января. В ходе мероприятия «Кофейная практика Мияби» в Coffee Bon участникам предложили заказать тематический напиток. За это можно получить бонусный подарок – если выполнить спецзадание:
Каждый покупатель, заказавший тематический напиток, может получить дополнительный подарок, сказав на кассе кодовую фразу «Кофе в лапках, ушки смирно!» и сделав фирменный жест Мияби. В подарок выдается голографическая карточка с изображением случайного персонажа и держатель для стакана.
Несмотря на негодование по поводу города проведения, некоторые игроки специально посетили Санкт-Петербург, чтобы получить заветные награды. Особенно отличившиеся геймеры скупали кофе пятилитровыми канистрами ради нужного мерча.
Отметим, что коллаборация проходит до 31 января 2025 года.
Релиз Zenless Zone Zero состоялся 4 июля 2024 года. Сюжет рассказывает историю о городе Нью-Эриду, который остался единственным уцелевшим после глобальной катастрофы, и его обитателях. За первые два дня с релиза новинку скачали больше 50 млн раз во всём мире.
Из разряда: ебанутым нет покоя.
Не ну ради этого я себе 2 пальца отрубать не буду
С одной стороны жаль, что локация проведения ограничена одним городом. С другой же... Одно дело заказать пиццу как это было с Геншином (и то я не удосужился, так как именно в этой еБоБо Пицце лично у меня онлайн-оплата в принципе не проходила) и совсем другое лично переться хрен знает куда и, более того, ещё всякой стыдной фигнёй заниматься. Нет, конечно, это было бы очень сюрреалистично когда 30-ти летний бородатый мужик вроде меня на кассе бы сложил пальцы в символ на поясе Мияби и сказал бы нужную фразу. Вряд ли бы люди на кассе особо смеялись, ибо у них таких фанатиков "на потоке" сотни проходят, если не тысячи. Но всё же лично я морально к такому не готов, ибо одно дело просто прийти и купить и совершенно другое говорить какие-то кодовые слова и знаки показывать. Они бы ещё в косплее определённого персонажа заставляли прийти или станцевать перед всей очередью, ей Богу.
Так вот почему эти чудики у нас шляются...
Ничего удивительного, по факту такие калобарации очень поднимают продажи и я удивлён что всякие франшизы в России этим не пользуются, в странах Азии пару раз тоже скупал закуски чтоб получить мерч который был лимитированным по вселенной WoW
Вот хорошая же идея, от чего так редко это у нас бывает. Полагаю в других странах сплошь и рядом так делают. Все довольны. Или что там, попы у нас не одобряют?
Умеют же люди на лохах деньги зарабатывать)))
Совсем с ума сходят, ладно бы тайком, но требуют публично это озвучить)))
Типичные аниме шизики, единственная радость покрутить картинки
Всегда считал, что примерно 98% на людей земле это долбо...бы, но вот в такие моменты думаю процент по выше будет )
Много кто думает что скупая игровые предметы или мерч они встретят милую тянку похожую из игры. Чем больше купишь, тем больше шансов на встречу.
скорее вот это данному трешаку подходит
Консервативные Англичане и данный фильм вместе с Бенни Хилом трешатиной считали.