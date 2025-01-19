Игроки начали скупать кофе канистрами для получения мерча из Zenless Zone Zero

В Санкт-Петербурге, Россия, проходит коллаборация с приключенческой игрой Zenless Zone Zero.

Ивент начался 12 января. В ходе мероприятия «Кофейная практика Мияби» в Coffee Bon участникам предложили заказать тематический напиток. За это можно получить бонусный подарок – если выполнить спецзадание:

Каждый покупатель, заказавший тематический напиток, может получить дополнительный подарок, сказав на кассе кодовую фразу «Кофе в лапках, ушки смирно!» и сделав фирменный жест Мияби. В подарок выдается голографическая карточка с изображением случайного персонажа и держатель для стакана.

Несмотря на негодование по поводу города проведения, некоторые игроки специально посетили Санкт-Петербург, чтобы получить заветные награды. Особенно отличившиеся геймеры скупали кофе пятилитровыми канистрами ради нужного мерча.

Отметим, что коллаборация проходит до 31 января 2025 года.

Релиз Zenless Zone Zero состоялся 4 июля 2024 года. Сюжет рассказывает историю о городе Нью-Эриду, который остался единственным уцелевшим после глобальной катастрофы, и его обитателях. За первые два дня с релиза новинку скачали больше 50 млн раз во всём мире.