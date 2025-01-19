ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Zenless Zone Zero 04.07.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Открытый мир, Аниме
7.8 399 оценок

Игроки начали скупать кофе канистрами для получения мерча из Zenless Zone Zero

Simple Jack

В Санкт-Петербурге, Россия, проходит коллаборация с приключенческой игрой Zenless Zone Zero.

Ивент начался 12 января. В ходе мероприятия «Кофейная практика Мияби» в Coffee Bon участникам предложили заказать тематический напиток. За это можно получить бонусный подарок – если выполнить спецзадание:

Каждый покупатель, заказавший тематический напиток, может получить дополнительный подарок, сказав на кассе кодовую фразу «Кофе в лапках, ушки смирно!» и сделав фирменный жест Мияби. В подарок выдается голографическая карточка с изображением случайного персонажа и держатель для стакана.

Несмотря на негодование по поводу города проведения, некоторые игроки специально посетили Санкт-Петербург, чтобы получить заветные награды. Особенно отличившиеся геймеры скупали кофе пятилитровыми канистрами ради нужного мерча.

Отметим, что коллаборация проходит до 31 января 2025 года.

Релиз Zenless Zone Zero состоялся 4 июля 2024 года. Сюжет рассказывает историю о городе Нью-Эриду, который остался единственным уцелевшим после глобальной катастрофы, и его обитателях. За первые два дня с релиза новинку скачали больше 50 млн раз во всём мире.

Источник  
-9
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
JKarter

Из разряда: ебанутым нет покоя.

1
Nodas

Не ну ради этого я себе 2 пальца отрубать не буду

0
DEAD S.n.A.k.e.

С одной стороны жаль, что локация проведения ограничена одним городом. С другой же... Одно дело заказать пиццу как это было с Геншином (и то я не удосужился, так как именно в этой еБоБо Пицце лично у меня онлайн-оплата в принципе не проходила) и совсем другое лично переться хрен знает куда и, более того, ещё всякой стыдной фигнёй заниматься. Нет, конечно, это было бы очень сюрреалистично когда 30-ти летний бородатый мужик вроде меня на кассе бы сложил пальцы в символ на поясе Мияби и сказал бы нужную фразу. Вряд ли бы люди на кассе особо смеялись, ибо у них таких фанатиков "на потоке" сотни проходят, если не тысячи. Но всё же лично я морально к такому не готов, ибо одно дело просто прийти и купить и совершенно другое говорить какие-то кодовые слова и знаки показывать. Они бы ещё в косплее определённого персонажа заставляли прийти или станцевать перед всей очередью, ей Богу.

0
Аристов--Черный

Так вот почему эти чудики у нас шляются...

0
Mazaxati

Ничего удивительного, по факту такие калобарации очень поднимают продажи и я удивлён что всякие франшизы в России этим не пользуются, в странах Азии пару раз тоже скупал закуски чтоб получить мерч который был лимитированным по вселенной WoW

-1
AT_Sagor

Вот хорошая же идея, от чего так редко это у нас бывает. Полагаю в других странах сплошь и рядом так делают. Все довольны. Или что там, попы у нас не одобряют?

-1
AndralStormborn

Умеют же люди на лохах деньги зарабатывать)))

-1
tvorog8088

Совсем с ума сходят, ладно бы тайком, но требуют публично это озвучить)))

-1
Большая Флейта

Типичные аниме шизики, единственная радость покрутить картинки

-1
Allexandrr

Всегда считал, что примерно 98% на людей земле это долбо...бы, но вот в такие моменты думаю процент по выше будет )

-1
Jensen

Много кто думает что скупая игровые предметы или мерч они встретят милую тянку похожую из игры. Чем больше купишь, тем больше шансов на встречу.

-1
Wolfenstein

скорее вот это данному трешаку подходит

Спойлер
-4
Рикочико

Консервативные Англичане и данный фильм вместе с Бенни Хилом трешатиной считали.

-1