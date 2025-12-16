Игроки обнаружили мемную отсылку к российскому блогеру в Zenless Zone Zero

В русской версии экшена Zenless Zone Zero геймеры продолжают находить любопытные детали перевода, адаптированные специально для отечественной аудитории. На этот раз внимание игроков привлек один из банбу — маленьких роботов-помощников, населяющих игровой мир. Персонаж по имени Геймербу в диалоге выдает реплику, которая показалась многим пользователям до боли знакомой.

Маленький робот произносит фразу: Терпите, карлики! Апхппхпхп!. Эта цитата напрямую отсылает к творчеству одиозного российского блогера и стримера Ваномаса, также известного в интернете как Батя. Выражение про терпение и карликов стало своеобразной визитной карточкой контент-мейкера и часто использовалось им в эмоциональных обращениях к аудитории или недоброжелателям.

Игровое сообщество в большинстве своем позитивно восприняло такую находку, отметив творческий подход команды локализаторов. Это далеко не первый случай использования локальных мемов в новом проекте от HoYoverse. Ранее пользователи уже замечали в текстах упоминания нижнего интернета, отсылки к телепередаче Разрушители легенд и разнообразные сетевые жаргонизмы, понятные преимущественно русскоговорящим игрокам. Хотя скептики могли бы счесть совпадение фраз случайностью, общая вольная стилистика перевода, наполненная сленгом и культурными кодами, намекает на намеренное цитирование классики рунета.