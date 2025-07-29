ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Zenless Zone Zero 04.07.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Открытый мир, Аниме
7.8 568 оценок

Игроки обошли ограничение для запуска Zenless Zone Zero на Windows 7

Extor Menoger Extor Menoger

Энтузиасты обнаружили метод, который позволяет запустить новый ролевой экшен Zenless Zone Zero от компании HoYoverse на операционной системе Windows 7. Официально игра не поддерживает данную ОС, требуя как минимум Windows 10. Некоторые пользователи, столкнувшиеся с проблемами при запуске, смогли обойти ограничение путем простого редактирования игровых файлов.

Для решения проблемы предлагается перейти в папку с установленной игрой, а затем в каталог с плагинами. В этой папке необходимо найти и удалить файл с названием HYPass.dll, который, по всей видимости, является частью системы защиты игры. Как показывают видео, опубликованные в сети, после удаления этого файла Zenless Zone Zero успешно запускается и функционирует на Windows 7.

Примечательно, что подобный способ ранее уже применялся игроками для другого проекта HoYoverse. Аналогичные манипуляции с файлами позволяли запустить Honkai: Star Rail на неподдерживаемых операционных системах.

22
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Eclair_93

Но вот только зачем?

9
Рикочико

Среди фанатов игр HoYoverse довольно большая армия игроков сидящая на всяких фуфыксах и допотопных 1155. Или телефонах у которых встроенной памяти не хватает чтоб игру обновить.

3
samosan

Многие на работе играют,в школе,армии и т.д. играют,где винду не поменяешь.

1
PatchyTaran samosan
9
PatchyTaran
на Windows 7
5
Pastoral
4
Egik81

Ну и левши. Ибо в инете народ пишет что этот файл завязан на обновление игры. Что логично.

3
yariko ookami

Так держать. Долой искусственное устаревание! На предприятии, где я работаю, тоже есть ПК с Семеркой и прекрасно работают. Еслиб Мелкософт не прекратила поддержку Семерки, она бы еще с Выкидыш11 потягалась по популярности.

2
нитгитлистер

была бы у неё еще такая же великолепная защита от взломов троянов и прочей гадости то да, потягалась бы. а так вон аэрофлот и несколкьо аптечных сетей легли в том числек изза древних технологий. кому от этого хорошо то?

1
Пользователь ВКонтакте

Ребята, а вы на чьей стороне: на стороне Sony или всё же хотели бы увидеть новый Horizon?😊 // Oleg Smirnov

1
Пользователь ВКонтакте

// Чёрный Пласч

2
Пользователь ВКонтакте

// Илья Прохоров

4
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Ха посмотрим :DDD // Oleg Smirnov

Serg_Sigil

Ага, принудительный переход на Windows 10+ - это просто глобальный заговор мелкомягких lol

yariko ookami
Ага, принудительный переход на Windows 10+ - это просто глобальный заговор мелкомягких

Согласен с тобой полностью. Железо само себя не обновит, а ихний Выкидыш 11 требует новое железо, то ей шпийонский модуль ТРМ подавай, то еще что нибудь. Шиш им, тоже не планирую в ближайшее время переходить на 11. Есть народная мудрость, слушай маркетолухов - делай наоборот.

1
нитгитлистер yariko ookami

нет такой народной мудрости. знаешь что такое технический долг? вот чтоб егшо не тащить за собой от поддержки старых версий и избавляются. если не понимаешь подумай или погугли. если не получается то что ж поделать...

zangx

7 винда: я всё ещё не умер, я не умер

нитгитлистер

ох уж эти энтузазсты... ну теперь 11% ретроградов тоже смогут насладиться этим шедевром! рад за них