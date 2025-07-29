Игроки обошли ограничение для запуска Zenless Zone Zero на Windows 7

Энтузиасты обнаружили метод, который позволяет запустить новый ролевой экшен Zenless Zone Zero от компании HoYoverse на операционной системе Windows 7. Официально игра не поддерживает данную ОС, требуя как минимум Windows 10. Некоторые пользователи, столкнувшиеся с проблемами при запуске, смогли обойти ограничение путем простого редактирования игровых файлов.
Для решения проблемы предлагается перейти в папку с установленной игрой, а затем в каталог с плагинами. В этой папке необходимо найти и удалить файл с названием HYPass.dll, который, по всей видимости, является частью системы защиты игры. Как показывают видео, опубликованные в сети, после удаления этого файла Zenless Zone Zero успешно запускается и функционирует на Windows 7.
Примечательно, что подобный способ ранее уже применялся игроками для другого проекта HoYoverse. Аналогичные манипуляции с файлами позволяли запустить Honkai: Star Rail на неподдерживаемых операционных системах.
Но вот только зачем?
Среди фанатов игр HoYoverse довольно большая армия игроков сидящая на всяких фуфыксах и допотопных 1155. Или телефонах у которых встроенной памяти не хватает чтоб игру обновить.
Многие на работе играют,в школе,армии и т.д. играют,где винду не поменяешь.
Ну и левши. Ибо в инете народ пишет что этот файл завязан на обновление игры. Что логично.
Так держать. Долой искусственное устаревание! На предприятии, где я работаю, тоже есть ПК с Семеркой и прекрасно работают. Еслиб Мелкософт не прекратила поддержку Семерки, она бы еще с Выкидыш11 потягалась по популярности.
была бы у неё еще такая же великолепная защита от взломов троянов и прочей гадости то да, потягалась бы. а так вон аэрофлот и несколкьо аптечных сетей легли в том числек изза древних технологий. кому от этого хорошо то?
Ребята, а вы на чьей стороне: на стороне Sony или всё же хотели бы увидеть новый Horizon?😊 // Oleg Smirnov
// Чёрный Пласч
// Илья Прохоров
Ха посмотрим :DDD // Oleg Smirnov
Ага, принудительный переход на Windows 10+ - это просто глобальный заговор мелкомягких lol
Согласен с тобой полностью. Железо само себя не обновит, а ихний Выкидыш 11 требует новое железо, то ей шпийонский модуль ТРМ подавай, то еще что нибудь. Шиш им, тоже не планирую в ближайшее время переходить на 11. Есть народная мудрость, слушай маркетолухов - делай наоборот.
нет такой народной мудрости. знаешь что такое технический долг? вот чтоб егшо не тащить за собой от поддержки старых версий и избавляются. если не понимаешь подумай или погугли. если не получается то что ж поделать...
7 винда: я всё ещё не умер, я не умер
ох уж эти энтузазсты... ну теперь 11% ретроградов тоже смогут насладиться этим шедевром! рад за них