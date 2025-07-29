Игроки обошли ограничение для запуска Zenless Zone Zero на Windows 7

Энтузиасты обнаружили метод, который позволяет запустить новый ролевой экшен Zenless Zone Zero от компании HoYoverse на операционной системе Windows 7. Официально игра не поддерживает данную ОС, требуя как минимум Windows 10. Некоторые пользователи, столкнувшиеся с проблемами при запуске, смогли обойти ограничение путем простого редактирования игровых файлов.

Для решения проблемы предлагается перейти в папку с установленной игрой, а затем в каталог с плагинами. В этой папке необходимо найти и удалить файл с названием HYPass.dll, который, по всей видимости, является частью системы защиты игры. Как показывают видео, опубликованные в сети, после удаления этого файла Zenless Zone Zero успешно запускается и функционирует на Windows 7.

Примечательно, что подобный способ ранее уже применялся игроками для другого проекта HoYoverse. Аналогичные манипуляции с файлами позволяли запустить Honkai: Star Rail на неподдерживаемых операционных системах.