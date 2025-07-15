Коллаборация "Додо Пицца" и Zenless Zone Zero в России началась с логистическими проблемами

15 июля началась коллаборация сети ресторанов «Додо Пицца» с очередным проектом от студии HoYoverse (miHoYo).

В рамках сотрудничества разработчиков со многими известными заведениями питания по всему миру отечественная пиццерия объявила об официальном событии «Охота за вкусом» с гача-игрой Zenless Zone Zero.

Однако мерч появился не во всех заведениях «Додо Пицца» из-за проблем с логистикой. По информации сообщества «HoYoverse Events Russia», для жителей Сахалина мероприятие начнётся только в августе.

При этом официально событие продлится до 15 августа 2025 года. Посетителям доступны тематические коробки, фигурки Энби и Бёрнис, а также брелоки с героинями и банбу из игры.

Все награды и наборы могут быть активированы их обладателями в игре с помощью промокодов определённое количество раз.