Коллаборация "Додо Пицца" и Zenless Zone Zero в России началась с логистическими проблемами

15 июля началась коллаборация сети ресторанов «Додо Пицца» с очередным проектом от студии HoYoverse (miHoYo).
В рамках сотрудничества разработчиков со многими известными заведениями питания по всему миру отечественная пиццерия объявила об официальном событии «Охота за вкусом» с гача-игрой Zenless Zone Zero.
Однако мерч появился не во всех заведениях «Додо Пицца» из-за проблем с логистикой. По информации сообщества «HoYoverse Events Russia», для жителей Сахалина мероприятие начнётся только в августе.
При этом официально событие продлится до 15 августа 2025 года. Посетителям доступны тематические коробки, фигурки Энби и Бёрнис, а также брелоки с героинями и банбу из игры.
Все награды и наборы могут быть активированы их обладателями в игре с помощью промокодов определённое количество раз.
"фигурки Энби и Бёрнис"
Ага, конечно, но только на мероприятии в одном единственном кафе в центре Москвы, на которое нужна была предрегистрация, которая закрылась спустя час, как запустилась)
Для замкадовских холопов только брелки
Всегда так было. Столице всё лучшее, а провинциальной челяди объедки с барского стола. Грустно.
↑(замкадыш)
Зато если решат нукнуть Россию, то у замкадышей больше шансов выжить.
В России вроде с каждой коллаборацией всегда проблемы
Мне "Додо Пицца" не нравится какая то не вкусная и такая тонкая , что чихнёшь она и развалится...