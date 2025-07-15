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Zenless Zone Zero 04.07.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Открытый мир, Аниме
7.8 553 оценки

Коллаборация "Додо Пицца" и Zenless Zone Zero в России началась с логистическими проблемами

Solstice Solstice

15 июля началась коллаборация сети ресторанов «Додо Пицца» с очередным проектом от студии HoYoverse (miHoYo).

В рамках сотрудничества разработчиков со многими известными заведениями питания по всему миру отечественная пиццерия объявила об официальном событии «Охота за вкусом» с гача-игрой Zenless Zone Zero.

Однако мерч появился не во всех заведениях «Додо Пицца» из-за проблем с логистикой. По информации сообщества «HoYoverse Events Russia», для жителей Сахалина мероприятие начнётся только в августе.

При этом официально событие продлится до 15 августа 2025 года. Посетителям доступны тематические коробки, фигурки Энби и Бёрнис, а также брелоки с героинями и банбу из игры.

Все награды и наборы могут быть активированы их обладателями в игре с помощью промокодов определённое количество раз.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
mare077

"фигурки Энби и Бёрнис"
Ага, конечно, но только на мероприятии в одном единственном кафе в центре Москвы, на которое нужна была предрегистрация, которая закрылась спустя час, как запустилась)
Для замкадовских холопов только брелки

3
Kypощyп

Всегда так было. Столице всё лучшее, а провинциальной челяди объедки с барского стола. Грустно.

↑(замкадыш)

Ziyter7 Kypощyп

Зато если решат нукнуть Россию, то у замкадышей больше шансов выжить.

Лобо

В России вроде с каждой коллаборацией всегда проблемы

Pastoral

Мне "Додо Пицца" не нравится какая то не вкусная и такая тонкая , что чихнёшь она и развалится...