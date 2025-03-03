Крупное обновление 1.6 для Zenless Zone Zero выйдет 12 марта

В свежем обновлении Zenless Zone Zero, которое выйдет 12 марта, игроков ждёт захватывающая сюжетная линия, новые персонажи и противники.

Главное событие — аукцион, где прокси сразятся за артефакт, связанный с тайной Жертвы. Однако борьба будет непростой: на пути встанут различные силы, включая банду фантомных воров «Пересмешники».

Кроме того, обновление глубже раскроет историю Нью-Эриду. Игроки узнают истинную личность Энби, а Гашетка, боевой товарищ Солдата 11, расскажет больше о прошлом Вооружённых сил.

Также в Нулевой каверне появится новый опасный враг — Джепетто, а внутриигровые события добавят новые приключения.

Обновление выйдет на всех доступных платформах.