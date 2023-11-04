miHoYo открытла регистрация на второе закрытое бета-тестирование Zenless Zone Zero

Компания miHoYo объявила о начале второго закрытого бета-тестирования экшен-ролевой игры в жанре фэнтези Zenless Zone Zero, известного также как " Equalizing Test ". Тест пройдет на ПК, iOS и Android. Зарегистрироваться на участие можно уже сейчас на официальном сайте игры. Время и график проведения теста будут объявлены позднее.

В последней бета-версии игры игроки смогут познакомиться с новой сюжетной главой, в центре которой находится компания Belobog Heavy Industries - одна из основных фракций в игре. Благодаря целому ряду захватывающих игровых механик, добавленных в новую бету, игроки смогут проникать в прокси-сеть, известную как Inter-Knot, и выполнять необычные поручения, а также сыграть в аркадные игры с друзьями, погладить милых зверушек и побродить по оживленной Шестой улице.

Zenless Zone Zero будет доступна для консолей, ПК и мобильных устройств. Информация о дате релиза пока не разглашается.