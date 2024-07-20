Мобильная версия Zenless Zone Zero заработала свыше 40 млн долларов с 4 июля

Аналитическая фирма AppMagic опубликовала информацию о заработке мобильной приключенческой игры Zenless Zone Zero от студии miHoYo (HoYoverse).

Релиз проекта состоялся 4 июля 2024 года. За 6 дней условно-бесплатной игре удалось заработать свыше 25 млн долларов. Большая часть выручки приходится на Китай, где геймеры покупали виртуальные ресурсы за реальные деньги. Ещё 25% от общего заработка принесли разработчикам игроки из Японии. При этом предметы и персонажей в ZZZ можно получить игровым путём, выполняя ежедневные задания и участвуя в событиях.

Напомним, новая игра от создателей Genshin Impact и Honkai: Star Rail рассказывает историю о городе Нью-Эриду, который остался единственным уцелевшим после глобальной катастрофы, и его обитателях. Сюжет посвящен группировке прокси, которая исследует каверны – загадочные зоны, заселенные монстрами. За первые два дня с релиза новинку скачали больше 50 млн раз во всём мире.