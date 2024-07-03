На всех платформах стартовала предзагрузка Zenless Zone Zero от авторов Genshin Impact

Предварительная загрузка игры Zenless Zone Zero от miHoYo официально открыта перед ее запуском 4 июля. Пользователи мобильных устройств могут перейти в App Store и Google Play Store, чтобы начать загрузку, а игроки PS5, оформившие предварительный заказ через PlayStation Store, также должны увидеть эту возможность. Тем, кто работает на ПК, для предварительной загрузки потребуется лаунчер HoYoPlay.

Размер установки варьируется от 20 ГБ на Android и 26 ГБ на iOS до 55 ГБ на PS5. Однако игрокам на ПК потребуется 57 ГБ пространства и еще 58 ГБ для распаковки, а для запуска игры рекомендуется использовать твердотельный накопитель.

Zenless Zone Zero выходит 4 июля в 10:00 (UTC+8) // 5:00 по московскому времени по всему миру. Это бесплатная игра в жанре hack-and-slash, в которой Агенты Нового Эриду отправятся в Лощины на поиски Эфира, сражаясь с Эфириалами.