Неспособная умереть Феникс показала свои способности в новом трейлере Zenless Zone Zero

Разработчики Zenless Zone Zero представили новый трейлер Феникс Рефаэллы — персонажа, который появится в одном из ближайших обновлений экшен-RPG. Героиня станет лимитированным агентом S-ранга и будет специализироваться на нанесении огненного урона через аномалии атрибута.

Феникс способна наносить критический урон как от собственных аномалий, так и от аномалий, вызванных союзниками. Благодаря этому она сможет взаимодействовать с разными составами отряда и усиливать командные комбинации.

Однако главная особенность героини связана не с боевыми навыками, а с её природой. Согласно экспериментальным данным организации «Крампус», Феникс не способна умереть. Когда показатели её биосигналов падают до критического уровня, тело начинает использовать накопленную эфирную энергию, переводя девушку в особое трансцендентное состояние.

По словам Чжао, Феникс также считается сильнейшим бойцом «Крампуса» после руководителя организации. Это делает героиню одной из наиболее примечательных фигур среди её участников.

Точная дата появления Феникс в Zenless Zone Zero в предоставленном анонсе не указана. Новый трейлер позволяет ближе познакомиться с персонажем перед её игровым дебютом.