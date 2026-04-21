Новый сезон Zenless Zone Zero: ретро-футуризм, "Банбунет" и усиление прокси

Разработчики Zenless Zone Zero представили анонс третьего сезона и раскрыли ключевые направления будущих обновлений. Игроков ждёт новая локация, сюжетные изменения и переработка боевой системы.

Главным местом действия обновлений 3.х станет Розкелифер — парящий в небе город, описываемый как «тёплое и спокойное место» в стиле ретро-футуризма. Здесь люди и банбу живут вместе, а для исследования города появится новая механика «Банбунет», позволяющая находить секреты и взаимодействовать с окружением.

В боевой системе разработчики делают ставку на глубину: появится новый босс, уязвимый к аномалиям ветра, что сделает персонажей этой стихии ключевыми в стратегии. Также прокси получат новую форму силы, позволяющую напрямую влиять на сражения и исследование локаций. Параллельно запланирован ребаланс старых героев, чтобы сохранить их актуальность.

Сюжет третьего сезона начнёт активно развиваться уже в версии 3.1, где игроков ждёт первая крупная кульминация. Кроме того, обновление принесёт праздничные награды в честь годовщины проекта.

Новый сезон обещает не только расширение мира, но и заметное переосмысление привычного геймплея.