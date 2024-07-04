Новый трейлер Zenless Zone Zero посвятили хвостатой горничной Эллен Джо

Компания miHoYo выпустила новый трейлер к игре Zenless Zone Zero, которая уже доступна для всех желающих. В центре внимания - Эллен Джо, которая учится в средней школе, но подрабатывает сотрудником в агентство домашнего персонала «Виктория», одной из многочисленных фракций в Новом Эриду.

Когда Эллен общается с друзьями, она выглядит сдержанной, но при этом не теряет энтузиазма. Когда же приходит время выполнять поручение, она использует массивные ножницы для уничтожения врагов. Будучи агентом ранга S, Эллен станет первым баннером персонажа с ограниченным доступом в бесплатной игре. Ее стиль - атака (если это еще не очевидно), наносящая урон льдом.

Zenless Zone Zero выйдет на iOS, Android, PS5 и PC. Вы можете ознакомиться с нашим материалом, чтобы узнать больше подробностей о боях, о том, как различные стили влияют на роль каждого персонажа в бою, и о многом другом.

Более подробную информацию о новом контенте, доступном на старте, включая новую площадь Люмины, можно найти здесь.