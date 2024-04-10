Новый трейлер Zenless Zone Zero посвятили скорому старту тестирования на PlayStation 5

Компания miHoYo объявила о проведении "Технического теста" для PS5-версии бесплатной ролевой игры в жанре городского фэнтези Zenless Zone Zero.

Zenless Zone Zero выйдет для PlayStation 5, ПК через клиентскую загрузку и Epic Games Store, iOS и Android в 2024 году. Закрытое бета-тестирование для PlayStation 5 запланировано на более поздний срок.

Zenless Zone Zero - это совершенно новая франшиза от создателей Genshin Impact, действие которой разворачивается в постапокалиптическом мегаполисе. В ней есть увлекательный сюжет в футуристическом художественном стиле, характерные персонажи и захватывающая боевая система, ориентированная на экшен. Игрокам предстоит сыграть роль "Прокси" и отправиться в приключение вместе с разнообразной группой напарников, чтобы победить неизвестных врагов и разгадать тайны в Новом Эриду - последнем убежище городской цивилизации.