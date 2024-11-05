По слухам, экшен Zenless Zone Zero совсем скоро появится на консолях Xbox

Студия miHoYo готовится выпустить экшен Zenless Zone Zero на консолях Xbox, сообщает инсайдер Flying Flame. По его данным, релиз на Xbox состоится одновременно с обновлением 1.4, которое ожидается через один патч. Это станет рекордным по скорости выходом игры miHoYo на платформу Xbox.

Изначально Zenless Zone Zero, как и другие недавние проекты студии, была выпущена только на ПК, PlayStation и мобильных устройствах. Для сравнения, Genshin Impact, самый известный проект miHoYo, выйдет на Xbox только 20 ноября 2024 года — спустя более четырех лет после релиза. О выпуске Honkai Star Rail на Xbox пока не сообщалось.

Релиз обновления 1.4 для Zenless Zone Zero запланирован на 18 декабря 2024 года.