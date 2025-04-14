По слухам, в Zenless Zone Zero 2.0 может появиться новый персонаж в виде панды

В новом видео, как отметили инсайдеры, рассказывается о будущих персонажах. Предполагается, что как минимум один герой может стать доступен уже в этом обновлении.

Инсайдер hxg_diluc утверждает, что в обновлении появится Пань Инь Ху — огромная мохнатая панда, которая мелькает в начале ролика. Персонаж, по его словам, получит A-ранг, но пока нет информации о его игровых механиках.

Говоря о Full Stop Chan, на которого ссылается hxg_diluc, Пань Инь Ху будет в той же фракции, что и И Сюань, еще один уже анонсированный персонаж. Ожидается, что И Сюань появится в патче 2.0 вместе с Цзуй Фуфу, у обоих героев, по слухам, будет S-ранг.

Некоторые инсайдеры также полагают, что в тизере была показана новая охотница каверн — девушка с большим топором. Пока неизвестно, какую роль она сыграет в сюжете новых обновлений.

Темная пучина затягивает на дно, но среди черноты виднеется легкое сияние. Тайны окажутся истинным истоком бедствия.

Фаэтон, на этот раз тебе предстоит обратить зло в пепел.

Официальное обновление 2.0 для Zenless Zone Zero запланировано на июнь 2025 года.