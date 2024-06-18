Представлен трейлер пышногрудой красотки Грейс из игры Zenless Zone Zero от создателей Genshin Impact

Следующая бесплатная ролевая игра, разработанная HoYoVerse, Zenless Zone Zero, должна выйти 4 июля 2024 года. В преддверии этого дебюта компания начала выкладывать демо-трейлеры персонажей, чтобы познакомить потенциальных игроков с начальным составом игры. Последний трейлер посвящен Грейс Ховард, "мех-маньячке" и одному из играбельных персонажей.

Грейс Ховард - сотрудник компании Belobog Heavy Industries, она одержима роботами и механическими существами, относится к ним с материнской любовью и называет их "детьми". Она использует свое оружие, похожее на гвоздодер, и электрошоковые гранаты, чтобы быстро выводить из строя враждебные мехи, оглушая их достаточно долго, чтобы она могла заглянуть внутрь. Она также работает вместе с другими членами команды агентов Белобога. В качестве боевого персонажа она выступает как агент S ранга, наносящий пронзающий урон и обладающий атаками электрического элемента.

В течение последних нескольких месяцев HoYoVerse постепенно выкладывала демонстрационные видеоролики персонажей, рассказывающие об известных представителях стартового состава. До появления трейлера Грейс последняя демонстрация персонажа была посвящена фон Ликаону, волкоподобному бойцу, связанному с агентством Victoria Housekeeping, специализирующемся на услугах горничных и дворецких.

Zenless Zone Zero выйдет на PS5, PC, Android и iOS одновременно 4 июля 2024 года.