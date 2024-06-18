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Zenless Zone Zero 04.07.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Открытый мир, Аниме
7.6 79 оценок

Представлен трейлер пышногрудой красотки Грейс из игры Zenless Zone Zero от создателей Genshin Impact

butcher69
Новости

Следующая бесплатная ролевая игра, разработанная HoYoVerse, Zenless Zone Zero, должна выйти 4 июля 2024 года. В преддверии этого дебюта компания начала выкладывать демо-трейлеры персонажей, чтобы познакомить потенциальных игроков с начальным составом игры. Последний трейлер посвящен Грейс Ховард, "мех-маньячке" и одному из играбельных персонажей.

Грейс Ховард - сотрудник компании Belobog Heavy Industries, она одержима роботами и механическими существами, относится к ним с материнской любовью и называет их "детьми". Она использует свое оружие, похожее на гвоздодер, и электрошоковые гранаты, чтобы быстро выводить из строя враждебные мехи, оглушая их достаточно долго, чтобы она могла заглянуть внутрь. Она также работает вместе с другими членами команды агентов Белобога. В качестве боевого персонажа она выступает как агент S ранга, наносящий пронзающий урон и обладающий атаками электрического элемента.

В течение последних нескольких месяцев HoYoVerse постепенно выкладывала демонстрационные видеоролики персонажей, рассказывающие об известных представителях стартового состава. До появления трейлера Грейс последняя демонстрация персонажа была посвящена фон Ликаону, волкоподобному бойцу, связанному с агентством Victoria Housekeeping, специализирующемся на услугах горничных и дворецких.

Zenless Zone Zero выйдет на PS5, PC, Android и iOS одновременно 4 июля 2024 года.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
6363

Обычно рэп в трейлере плохо сочетается с ним но тут прям неплохо. Ну и глаза большие, приятные глазу)))

0
Кей Овальд

Шикарная! Физика в игре.

0
Арапет

опять аниме...

-2