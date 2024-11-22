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Zenless Zone Zero 04.07.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Открытый мир, Аниме
7.6 337 оценок

Разработчики гача-экшена Zenless Zone Zero посвятили свежий трейлер новому герою - Лайтеру

butcher69
Новости

Разработчики экшена Zenless Zone Zero представили свежий трейлер, посвященный новому персонажу — Лайтеру, чей дебют ожидается совсем скоро.

Лайтер — лимитированный агент S-ранга с уникальной специализацией «Устрашение». Его стиль боя основан на огненных атаках, которыми он наносит мощный урон врагам. Этот персонаж — непобедимый чемпион Объездной, вселяющий страх в сердца конкурентов из организации «Сыны Калидона».

Трейлер сопровождается динамичной музыкой, подчеркивающей харизму и стиль Лайтера. Его появление обещает добавить еще больше драйва в Zenless Zone Zero.

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