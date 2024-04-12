Разработчики Zenless Zone Zero опубликовали трейлер Коляды

Студия miHoYo представила новый трейлер игры Zenless Zone Zero, посвященный героине по имени Коляда. В трейлере можно увидеть, как Коляда, работая на стройке, с легкостью справляется с оппонентами, используя свой огромный молот.

Кроме того, разработчики анонсировали новую фазу тестирования проекта, которая будет разделена на два этапа. «Звукоусилительный тест» начнется уже 18 апреля на ПК и мобильных устройствах. А 25 числа начнется техническое тестирование версии игры для PS5.

Полный релиз игры запланирован на 2024 год, но уже сейчас разработчики активно знакомят публику с героями этой новинки. Среди уже выпущенных трейлеров можно найти видеоролики, посвященные Нэкомате, Анби, Николь и Билли.