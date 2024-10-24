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Zenless Zone Zero 04.07.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Открытый мир, Аниме
7.6 314 оценок

Разработчики Zenless Zone Zero проведут специальную трансляцию, посвященную обновлению 1.3

butcher69
Новости

Разработчики Zenless Zone Zero анонсировали специальную трансляцию, посвящённую обновлению версии 1.3, которое получило название «Виртуальная месть». Стрим пройдет 25 октября в 19:30 по московскому времени.

Во время трансляции персонажи игры — господин Z, госпожа Мяу, Цукисиро Янаги и Лайтер — расскажут о нововведениях, которые ожидают игроков в этом обновлении. Помимо этого, на стриме будут раздавать промокоды и подарки для некоторых зрителей.

Zenless Zone Zero — это бесплатный аниме-экшен, доступный на PC, PlayStation 5, а также на мобильных устройствах под управлением Android и iOS.

4
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Алан Битаров

Да добавят только новых персов и пару локаций и это нововведения.

0
PeaceDuke72

Будут сливать деньги на крутки?

-1