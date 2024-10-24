Разработчики Zenless Zone Zero проведут специальную трансляцию, посвященную обновлению 1.3

Разработчики Zenless Zone Zero анонсировали специальную трансляцию, посвящённую обновлению версии 1.3, которое получило название «Виртуальная месть». Стрим пройдет 25 октября в 19:30 по московскому времени.
Во время трансляции персонажи игры — господин Z, госпожа Мяу, Цукисиро Янаги и Лайтер — расскажут о нововведениях, которые ожидают игроков в этом обновлении. Помимо этого, на стриме будут раздавать промокоды и подарки для некоторых зрителей.
Zenless Zone Zero — это бесплатный аниме-экшен, доступный на PC, PlayStation 5, а также на мобильных устройствах под управлением Android и iOS.
Да добавят только новых персов и пару локаций и это нововведения.
Будут сливать деньги на крутки?