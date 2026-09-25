Рокси превращает обычный рабочий день в кошмар в новом трейлере Zenless Zone Zero

Разработчики Zenless Zone Zero представили новый трейлер Рокси Ифриты Прайс — лимитированного S-рангового агента, который появится во второй половине версии 3.2. На этот раз авторы обыграли одну из самых узнаваемых разновидностей ужаса — кошмар обычного рабочего дня.

Видео стилизовано под классический фильм ужасов. Знакомый игрокам Кроу отправляется расследовать очередную городскую легенду, но вместо разгадки оказывается в ловушке эфириалов. Постепенно герой понимает, что настоящий кошмар жителя Розкелифера может оказаться куда прозаичнее любых сверхъестественных угроз.

Судя по трейлеру, Рокси явно не горит желанием задерживаться на работе. Её реплика о том, что происходящее «не входит в рабочие обязанности» и она просто хочет домой, становится главным комедийным акцентом ролика.

В игровом плане Рокси — лимитированный S-ранговый агент специализации «Разрушение» с атрибутом Ветер. Она способна продлевать состояние оглушения противников, повышать шанс критического попадания и критический урон, а также поддерживать персонажей, использующих Аномалию Ветра.

Благодаря этому Рокси может усиливать команды с основными атакующими персонажами, включая Кларет. Её появление во второй половине версии 3.2 добавит в Zenless Zone Zero ещё одного специализированного персонажа поддержки, способного заметно влиять на эффективность всей команды.