Российская балерина исполнила танец Ремиэллы из Zenless Zone Zero

HoYoverse представила необычный ролик, посвящённый Ремиэлле — новому персонажу версии 3.1 Zenless Zone Zero. Центральной частью видео стал балетный номер, который исполнила российская балерина Мария Кошкарёва.

Ролик объединяет две сюжетные линии. Первая посвящена самой Ремиэлле: её сольный танец постепенно становится всё более эмоциональным и технически сложным. С помощью крупных планов рук, пуантов, костюма и движений камеры авторы последовательно раскрывают образ персонажа.

Параллельно развивается история Белль и Вайза, которые отправляются на поиски Ремиэллы, следуя за разбросанными перьями. В финале обе линии соединяются — герои встречаются, после чего Ремиэлла и Белль исполняют совместный танцевальный номер.

Для участия в проекте HoYoverse пригласила Марию Кошкарёву — молодую российскую балерину, получившую международное признание. В 2022 году она стала победительницей XIV Международного конкурса артистов балета в Москве.

В ролике также приняли участие создатели контента из сообщества Zenless Zone Zero: xaezzzar исполнил роль Вайза, а Аневи — роль Белль.

Обновление 3.1 уже доступно в Zenless Zone Zero, а новый ролик предлагает необычный взгляд на Ремиэллу, перенеся её образ из игрового мира на балетную сцену.