Сильнейшие персонажи, сильнейший сюжет и бесплатный персонаж - для Zenless Zone Zero вышло обновление 1.4

Сюжет первого сезона Zenless Zone Zero достигает своей кульминации в обновлении 1.4. Игрокам предстоит поставить финальную точку в расследовании заговора Farview Enterprise и познакомиться с новой таинственной фракцией, которая сыграет свою роль в будущем.
На подмогу игрокам спешит и новый персонаж: вундеркинд семьи Хосими и самая молодая Охотница Пустоты Мияби Хосими. Девушка мастерски управляется со своей катаной, стихией льда и обладает формой зачарованного пламени. Эта девушка с лисьими ушками станет отличной ударной силой для отрядов, построенных вокруг “Аномалии”.
Приятной неожиданностью для активных игроков в Zenless Zone Zero станет возможность получить бесплатного S-персонажа Асаба Харумасу. Это первый в игре полноценный DPS мужского пола, который отлично сочетается со многими отрядами. Стоит заметить, что он неплохо раскрывает себя в компании главной звезды дополнения Мияби.
В рамках версии Zenless Zone Zero 1.4 полноценно заработает система управления агентами в городе. Теперь можно выбрать любого персонажа из имеющихся и отправиться в город. Геймплей режима “Шахматная доска” стал проще. Появится и новый режим — “Миниатюрный сад”.
Ну и отдельно это обновление порадует игроков с мобильных устройств, ведь процесс обновления стал более легким и больше не нужно беспокоиться о дополнительном доступном месте для его загрузки.
И сильнейшая цензура.
Кто еще не в курсе, ввели цензуру, теперь как в геншине, смотришь под юбку и персонаж размывается
А разве так не было раньше?
Хочешь Женщину? Найди в реальной жизни, а не на картинку *****. Правильно что ввели цензуру.
С самого начала так было
не было
У Меня жена есть, еще давай накидывай
Лучше Path of Exile 2, однозначно
У меня это была любовь с первого взгляда, как в своё время это было с Гань Юй. Длинные чёрные прямые волосы, вертикальная косичка сзади, "острый" разрез глаз, традиционное японское облачение отдалённо напоминающее легендарных Синсэнгуми и катана вкупке со спокойным - с первого взгляда - характером (вместе с милыми странностями), как говорится, мгновенно побудили моё "кокоро" сделать "доки-доки". А как она она при первом появлении аннихилировала всё не-живое на своём пути... Это просто чистейшая мощь и грация. Ну и последний трейлер, где рассказывается её предыстория, окончательно пробил сердечную броню. В ZZZ ещё не было - и вряд ли будет - героя с настолько простой, но в то же время глубокой и понятной (по крайней мере мне) мотивацией сражаться со злом.
Ради неё я, скрипя зубами, пропустил такого симпатичного мне Лайтера и проходил все эти сюжетные и дополнительные задания, которые мне, честно говоря, не особо-то в последнее время и интересны. И Хосими Мияби будет моим мэйном с сегоднешнего дня и до конца ZZZ также как и Гань Юй является ей уже 4 с лишним года в Геншине. И хотя донатить я, конечно, не буду, но сделать её С6 будет моей следующей целью в данной игре, которую я буду преследовать пока у меня это не выйдет. Аминь.
Ура! Сюжет на час! // Алексей Кармадонов
игра максимально однообразна. Все места однотипны. зашел на прощадку подолбился несколько минут все хватит читай текст и по новой
Надо донатить…
Раз в месяц закинуть 450р за подписку не такие и большие деньги, А без нее там гемы будешь годами фармить.
С чего это?Ивенты дают больше гемов,чем подписка.
Честно говоря в начале было больше ожидания от неё. Но после выхода Джейн пока что нет лучше персонажа.
Из будущих мне Эвелин понравилась, боёвка у неё просто вау, да и выглядит круто.
Увидем. Но на данный момент для меня лучший персонаж это Джейн доу