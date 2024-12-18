Сильнейшие персонажи, сильнейший сюжет и бесплатный персонаж - для Zenless Zone Zero вышло обновление 1.4

Сюжет первого сезона Zenless Zone Zero достигает своей кульминации в обновлении 1.4. Игрокам предстоит поставить финальную точку в расследовании заговора Farview Enterprise и познакомиться с новой таинственной фракцией, которая сыграет свою роль в будущем.

На подмогу игрокам спешит и новый персонаж: вундеркинд семьи Хосими и самая молодая Охотница Пустоты Мияби Хосими. Девушка мастерски управляется со своей катаной, стихией льда и обладает формой зачарованного пламени. Эта девушка с лисьими ушками станет отличной ударной силой для отрядов, построенных вокруг “Аномалии”.

Приятной неожиданностью для активных игроков в Zenless Zone Zero станет возможность получить бесплатного S-персонажа Асаба Харумасу. Это первый в игре полноценный DPS мужского пола, который отлично сочетается со многими отрядами. Стоит заметить, что он неплохо раскрывает себя в компании главной звезды дополнения Мияби.

В рамках версии Zenless Zone Zero 1.4 полноценно заработает система управления агентами в городе. Теперь можно выбрать любого персонажа из имеющихся и отправиться в город. Геймплей режима “Шахматная доска” стал проще. Появится и новый режим — “Миниатюрный сад”.

Ну и отдельно это обновление порадует игроков с мобильных устройств, ведь процесс обновления стал более легким и больше не нужно беспокоиться о дополнительном доступном месте для его загрузки.