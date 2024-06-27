Смертоносная красотка Солдат 11 в новом трейлере Zenless Zone Zero

Разработчики Zenless Zone Zero не сбавляют темп, подогревая интерес к игре новыми трейлерами. На этот раз в центре внимания — Солдат 11, искусная воительница, предпочитающая орудовать холодным оружием.

Действие игры разворачивается в постапокалиптическом мире будущего, но даже в таких условиях мечи не теряют своей актуальности. Солдат 11 мастерски расправляется с врагами как из плоти и крови, так и с роботизированными противниками. Однако стоит помнить, что колющие атаки — не ее конек.

Больше информации о Солдате 11, а также о других героях Zenless Zone Zero, можно будет узнать во время предрелизного стрима, который состоится 28 июня.

Напомним, что релиз Zenless Zone Zero запланирован на 4 июля 2024 года. Игра будет доступна на PC, PlayStation 5 и мобильных устройствах.