Создатели Zenless Zone Zero вернули возможность заглянуть героине под юбку после массовой критики от игроков

Вчера состоялся релиз обновления 1.4 для Zenless Zone Zero. После выхода обновления игроки обнаружили одну неприятную особенность: больше нельзя было заглядывать под юбку персонажей.

Как стало известно, разработчики прислушались к критике и вернули возможность заглянуть персонажу под юбку. По их словам это был баг, который уже оперативно исправлен - теперь при приближении камеры модель персонажа становится полупрозрачной, но не исчезает, как это было ранее.

Zenless Zone Zero доступна на PC, PS5, iOS и Android.