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об игре
Zenless Zone Zero 04.07.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Открытый мир, Аниме
7.6 353 оценки

Создатели Zenless Zone Zero вернули возможность заглянуть героине под юбку после массовой критики от игроков

AceTheKing
Новости

Вчера состоялся релиз обновления 1.4 для Zenless Zone Zero. После выхода обновления игроки обнаружили одну неприятную особенность: больше нельзя было заглядывать под юбку персонажей.

Фанаты Zenless Zone Zero в ярости от того, что больше не смогут лицезреть трусики своих Вайфу

Как стало известно, разработчики прислушались к критике и вернули возможность заглянуть персонажу под юбку. По их словам это был баг, который уже оперативно исправлен - теперь при приближении камеры модель персонажа становится полупрозрачной, но не исчезает, как это было ранее.

Zenless Zone Zero доступна на PC, PS5, iOS и Android.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
-zotik-

Ибо нефиг херней заниматься) в подобные игры играют не ради сюжета

6
Gelyr

То есть они не убрали исчезание модели, а просто уменьшили уровень прозрачности модели. Забери у обезьяны булку хлеба, обезьяна разозлится, верни половину, обезьяна схавает....

1
Рикочико

Все равно потом зацензурят как успокоются все.

0
Amsix

Вот это работа с аудиторией!

0
Deveron

вернули возможность заглянуть героине под юбку после массовой критики от дрочунов

0