Специальная трансляция по Zenless Zone Zero пройдет 28 июня

Мы уже близки к релизу Zenless Zone Zero, но еще до этого компания MiHoYo объявила о проведении специальной трансляции дата которой назначена на 28 июня.

Напомним, что дата выхода Zenless Zone Zero на PC, PS4, PS5 и мобильных устройствах назначена на 4 июля, так что у вас будет время подготовиться к этому событию даже после стрима, который состоится на следующей неделе. На мероприятии разработчики будут раздавать коды с различными вознаграждениями, эксклюзивные призы и многое другое.

Целью презентации, скорее всего, станет новый углубленный взгляд на Zenless Zone Zero, а подробности о новых персонажах и различных аспектах игры появятся в ближайшее время.

Мероприятие назначено на 28 июня в 1в 14:00 по Москве.